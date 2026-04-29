Силен взрив стресна Синеморец, какво се оказа? ВИДЕО

Силен взрив е отекнал край село Синеморец на българското Черноморие. За стресираща ситуация разказаха от страницата за помощ на животни "Заедно с Мила".

"Нещо необичайно се случи, когато отидохме на разходка към Синеморец. Моята придружителка пожела да я снимам на ръба на скалата.

И докато правя кадрите, виждам, че зад нея се издига облак от дим в далечината.

Реших да пусна видеозапис, за да разпитам после кой пали гуми, та да натрови целия пейзаж с такава незаконна недомислица, но в следващия момент земята се разтресе и дойде звучната вълна. Много странно усещане и интересно как едното изпревари другото.

Вече мога и да си представя какво е да си зона на бомбардировки", пише жената очевидец на обезвреждането на боеприпаса.

Впоследствие станало ясно, че взривът е дело на военните, които са обезвреждали нещо, доплувало по море от Украйна.