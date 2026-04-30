Дъжд на 1 май и по Гергьовден, средните температури през май - до 26°

През месец май дневните температури устойчиво минават 20 градуса. Тази година май ще бъде със средни максимални температури в населените места около нормата - от 21 до 26 градуса.

Във валежно отношение над западната и южна част от страната се очакват количества над установените норми - от 70 до 100 л/м2, а над източната част от страната валежите ще бъдат около климатичните норми - до 50 л/м2, сочи прогнозата, съобщена от Петър Янков, синоптик на ТВ-МЕТ, за “Труд news”.

След свежото и дъждовно начало на май, с температури от 12 до 18 градуса, от 04 до 06 май се очакват валежи и повишение на дневните темпетури в рамките на 18- 23 градуса. На 6 май бързо ще се развиват мощни купести облаци, с валежи и гръмотевични бури в Западна и в Централна България, количества до 10-15 л/м2. Облаците над страната ще се увеличават и от 07 май до 08 май пролетните валежи ще бъдат често явление.

На 9 май ще има затопляне с повече слънчеви часове и с дневни температури до 24, 28 градуса. На 10 май В Западна и в Централна България ще превалява и прегърмява. Късно следобед валежите ще достигат до Черноморското ни крайбрежие. Повече по количество, около 20-30 литра на квадратен метър, се очакват в западните райони. Ще започне захлаждане.

В началото на второто десетдневие, от 11 до 12 май, бързо ще преминават облачни системи, без съществени валежи и максимални температури от 21 до 25 градуса.

От 13 до 16 май се очакват валежи с летен характер, по-интензивни в западните и централни райони и условия за градушки, като по-значителни (валежни количества от 20 до 30 л/м2) се очакват в Западна България.

От 17 до 20 май ще има временно стабилизиране на атмосферата. Ще бъде предимно слънчево с температури от 23 до 28, с повече облаци следобед над планините.

През третото десетдневие на май валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Значителни по количества ще бъдат валежите на 24 май, на 25 и на 26 май. Дъждовете ще са по-интензивни в западните райони, с опасност от градушки. На 27 май валежи не се очакват ще има повече слънце.

От 28 до 29 май ще има условия развитие на мощни купестодъждовни облаци, дъждове с проливен характер и силни гръмотевични бури.

От 30 до 31 май се очакват краткотрайни превалявания главно в планинските райони. Температурите ще варират от 23 до 28 градуса, а по крайбрежието на морето, до 22, 24.

В началото на юни хладна вълна от запад ще донесе валежи и захлаждане.