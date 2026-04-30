Влекач с ремарке се запали на източния обходен път на Пловдив

Влекач с ремарке се запали в движение на източния обходен път на Пловдив, край разклона за Войводиново. Сигналът е получен към 1:00 ч. днес, а огънят е потушен от екип на пожарната, съобщиха от МВР в Пловдив. Няма пострадали. Движението е затруднено.
Създадена е организация за претоварване на превозваните стоки - около 20 тона, и изтегляне на тежкотоварния камион. На място има представители на Агенция "Пътна инфраструктура" и полицейски екипи, които регулират трафика.
Към момента е свободна само лентата за движение в посока автомагистрала "Тракия", но се очаква скоро и тя да бъде затворена до приключване на работата по разчистване на местопроизшествието. По този повод от полицията препоръчват водачите да използват за придвижване към магистралата "Карловско шосе", предаде БТА.