Влекач с ремарке се запали на източния обходен път на Пловдив

Движението е затруднено

30.04.2026 | 08:43 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Влекач с ремарке се запали в движение на източния обходен път на Пловдив, край разклона за Войводиново. Сигналът е получен към 1:00 ч. днес, а огънят е потушен от екип на пожарната, съобщиха от МВР в Пловдив. Няма пострадали. Движението е затруднено.

Създадена е организация за претоварване на превозваните стоки - около 20 тона, и изтегляне на тежкотоварния камион. На място има представители на Агенция "Пътна инфраструктура" и полицейски екипи, които регулират трафика.

Към момента е свободна само лентата за движение в посока автомагистрала "Тракия", но се очаква скоро и тя да бъде затворена до приключване на работата по разчистване на местопроизшествието. По този повод от полицията препоръчват водачите да използват за придвижване към магистралата "Карловско шосе", предаде БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

влекас ремарке пожар Пловдив
