Летище Бургас открива нова ера с реконструирана писта за 60 млн. евро

29 април 2026 г. ще остане в историята на Летище Бургас като денят, в който изцяло рехабилитираната писта бе официално открита със специален полет FB 2204, изпълнен от националния превозвач "България Еър", поставяйки началото на нова ера в развитието на летището.

Проектът представлява най-значимата самостоятелна инвестиция в историята на летището, възлизаща на над 60 милиона евро, както и най-голямата единична частна инвестиция, реализирана някога в летищна инфраструктура в България, финансирана от концесионера на летището - "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, започвайки нов етап в развитието на икономиката в региона.

Официалното откриване на пистата предизвика изключителен интерес, събирайки представители на националните и местни власти, дипломатическия корпус, авиационната индустрия, бизнеса и рекорден брой медии. Сред официалните гости бяха заместник-министърът на туризма Павлин Петров, кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител на Бургас Добромир Гюлев, посланикът на Федерална република Германия в България Н. Пр. Ирeне Мария Планк, старши изпълнителният вицепрезидент "Глобални инвестиции и управление" във "Фрапорт АГ" – г-н Холгер Шеферс, председателят на Надзорния съвет на "Фрапорт Туин Стар" Деница Вайсмантел, представителят на Надзорния съвет Христо Тодоров, главният изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар" Михаел Ройш, както и кметове на общини от област Бургас. Събитието бе съпроводено и от традиционен водосвет, отслужен от Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий.

Част от официалните гости пристигнаха от София със специалния полет FB 2204 на "България Еър", изпълнен със самолет Airbus A220, който впоследствие се завърна в столицата след края на церемонията. Пристигането на този полет бе ключов акцент от програмата, тъй като представлява първото официално кацане на новата реконструирана писта. Екипажът на полета също остава част от историята на летището - капитан Филип Сребров и втори пилот Димитър Минчев, заедно с Рая Иванова, Джудит Губиденова и Аделина Тенева.

Номерът на полета носи и допълнителна символика, тъй като пистата на Летище Бургас е обозначена като 04/22, в съответствие с нейната посока на разположение. Тази връзка допълнително подчертава символичния избор на полет FB 2204 като част от официалната церемония.

След повече от 40 години експлоатация, предишната писта бе достигнала края на своя жизнен цикъл, което наложи нейната пълна рехабилитация и създаде възможност за изграждането на изцяло нова инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти за безопасност и ефективност.

Като част от проекта бяха използвани над 127 000 тона асфалт, приготвен със специален полимермодифициран битум, включително за пистата и рульожните пътеки, внедрявайки съвременни технологии за повишена устойчивост и дълготрайност. Изградена бе модерна светлинна система с 368 нови LED светлини, над 65 000 метра кабелни трасета и приблизително 189 километра кабелна мрежа, както и модерна отводнителна система с обща дължина над 9.6 километра. Паралелно с това, бяха модернизирани перонните площи с 13 800 m2 нов високоякостен бетон и 6 400 m2 нова асфалтова повърхност.

Реконструкцията бе завършена в рамките на шест месеца, изцяло в съответствие с планирания график, като строителните дейности бяха извършвани през зимния период с цел минимизиране на въздействието върху активния летен сезон и осигуряване на непрекъсната работа за авиокомпаниите и пътниците впоследствие.

Проектът включва и силен устойчив компонент, като приблизително 97% от демонтираните материали са повторно използвани, а основни материали са доставени изцяло от региона на Бургас, допринасяйки за намаляване на транспортните дейности и въглеродния отпечатък.

Строителните дейности бяха извършени от "Стимекс" ЕООД, в партньорство с "Автомагистрали - Черно море" АД и румънската компания "UTI Construction and Facility Management SA".

Като част от събитието гостите имаха възможност да разгледат реконструираната писта, перона и свързаната с тях инфраструктура, както и модернизираните търговски зони на терминала. Официалната програма завърши с церемония по прерязване на лента и разрязване на специално подготвена тържествена торта, символично отбелязваща завършването на една от най-значимите инфраструктурни инвестиции в историята на Летище Бургас.

"Официалното откриване на рехабилитираната писта отбелязва важен етап в дългосрочното развитие на Летище Бургас. То подчертава ясния ангажимент на "Фрапорт" да продължи да затвърждава позицията на летището като ключов вход към региона на Южното Черноморие, като подкрепя свързаността, туризма и устойчивия икономически растеж", заяви Деница Вайсмантел, председател на Надзорния съвет на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

"Това е проект, който е не просто инфраструктурно постижение, а ясна заявка за бъдещето. Тази инвестиция, на стойност над 60 милиона евро, е ключова за дългосрочното развитие на аеропорта. Тя е инвестиция в сигурността, в качеството на обслужване и най-вече – в свързаността на Бургас с Европа и света. По-добрата свързаност означава повече възможности – за туризъм, за бизнес и за цялостното развитие на региона", коментира Христо Тодоров, член на Надзорния съвет на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.

"Днес отбелязваме нещо много повече от откриването на писта. Това е най-голямата самостоятелна инвестиция, реализирана някога в Летище Бургас и в българската летищна инфраструктура като цяло, и ясен израз на нашия дългосрочен ангажимент към България. С този проект укрепваме безопасността, надеждността и капацитета, създавайки стабилна основа за бъдещ растеж на целия регион на Южното Черноморие", заяви Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.