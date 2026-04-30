Дори лъскавата златна камбана от Чарлз III не накара Тръмп да се вслуша за Иран

Подаряването на лъскава камбанка с гравираното на нея име "Тръмп" може би е майсторски ход на дипломацията на меката сила от страна на краля на Великобритания Чарлз Трети. Всъщност, артефактът от покойната подводница HMS може би все още запазва сантименталната привързаност на американския президент към някои британски неща.

Въпреки това, дрънкулката от военновременната лодка, изведена от експлоатация и нарязана за скрап през 1971 г., изглежда не е оказала никакъв смекчаващ ефект върху публичните лудории на Тръмп - или върху международната му дипломация.

В рамките на часове той игнорира речта на крал Чарлз III пред двете камари на Конгреса, която възхваляваше американската демокрация, връзките с Обединеното кралство и уважението към закона и съюзниците, в полза на отправянето на нова заплаха срещу Иран.

През последните седмици той предупреди, че ще унищожи цялата му цивилизация. Сега, когато двете нации, както и съюзникът на САЩ Израел, се съобразяват с временното прекратяване на огъня, той просто отправя неопределени заплахи за неограничен мачизъм.

Облечен като гангстер в черни очила, черна вратовръзка, черен костюм и въоръжен с американска автоматична пушка M4, президентът на САЩ публикува в социалните си мрежи поредна снимка, генерирана с изкуствен интелект, която го показва пред пейзаж, опустошен от експлозии.

Но, както при толкова много военни въпроси, това, което Тръмп си представя, е много далеч от това, което той проектира или което може да постигне

Фонът на снимката, създадена с изкуствен интелект, показва крепостни стени, тип Hesco Bastion, от вида, използван от американските сили в целия Близък изток и Афганистан, експлодиращи под атаки от това, което би трябвало да приемаме за американски бомби и ракети.

Подобно на мотивацията за атака срещу Иран, Тръмп сякаш харесва чувството за власт, но няма представа за последствията от нея или как ще изглежда успешното ѝ използване.

Все по-често президентите на САЩ са заседнали в собствения си балон. Франклин Рузвелт беше забележително достатъчно самоосъзнат, за да кани редовно противоположни мнения в обкръжението си. Оттам нататък нещата тръгнаха надолу. Обама попадна в този капан още по време на първия си мандат, осъзнавайки, че се нуждае от много по-голям кръг от хора след дебатите си за втория мандат с Мит Ромни - който на практика окървави Обама по време на пререканията им. Що се отнася до настоящия президент, статията го казва перфектно, така че просто ще го повторя тук: "Тръмп е непроницаем за това, което не иска да чуе."

Наред с Израел, САЩ взривиха много хора и места в Иран. Те атакуваха ядрените съоръжения там, унищожиха голяма част от военноморските и военновъздушните сили и (буквално) принудиха силите за сигурност да се скрият под земята.

И въпреки това режимът е все още здрав и отказва да се откаже от амбициите си да изгради ядрено оръжие. Няма и народно въстание срещу аятоласите, а световната икономика е задушена от затварянето на Ормузкия проток от Иран.

Всичко това беше предвидимо и предсказано

Но Тръмп пренебрегна съвета да не атакува заедно с приятеля си Бенямин Нетаняху, който е изправен пред обвинения от Международния наказателен съд за престъпления срещу човечеството - защото, подобно на малко дете, което посяга към торта, от която ще му стане лошо, той искаше незабавната тръпка на момента.

Насоките от приятелски настроения чичо Чарлз III, внимателно изложени по време на речта му пред Конгреса, бяха игнорирани от Тръмп, защото той е невъзприемчив към това, което не иска да чуе.

Сега, след като вече има лъскавата си камбана от HMS Trump, той може би наистина иска да я инсталира на борда на друг от своите скъпи фантастични проекти - бойните кораби от клас Trump на стойност 17 милиарда долара на кораб, които е наредил на ВМС на САЩ да наблюдават. Президентът иска да ги види в експлоатация до 2028 г. Те не съществуват, освен в илюстрации с изкуствен интелект, базирани на собствените искания на президента да бъдат "100 пъти по-мощни"от предишните кораби, въоръжени с релсово оръдие, лазери и хиперзвукови ракети.

Проблемът е, че тези оръжия съществуват предимно само на етап концепция. Това, което Тръмп обича да нарича своя Златен флот, е вълнуваща идея и подобно на разширяването на балната зала на Белия дом, плановете за Тръмпова Триумфална арка във Вашингтон и други паметници в негова чест, те са знаци - не на лудост, а на поемане на абсолютна власт.

Защо иначе собственият му Бял дом би публикувал негова снимка до Чарлз III с надпис "ДВАМА КРАЛЕ"?

Анализът е на редакторът по международните въпроси на The Independent Сам Кили