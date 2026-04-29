Паргов намекна, че БСП може да смени името си

Проектът "БСП" свърши своята историческа мисия, каза пред БНР Калоян Паргов, бивш зам.-председател на Столетницата, ръководител на Стратегическия институт за национални политики и идеи.

"От БСП може да очакваме нова програма, смяна на името също е възможно, преконфигуриране, преструктуриране. Стартираме нов период в живота на това организирано социалистическо движение, чийто носител е основно тази партия. БКП е съвсем различна, с различна функция.

В Европа изчезнаха всички посткомунически партии. БСП е последната. На тяхно място дойдоха популистки и десни. Никой няма отговор какъв е социализмът на 21 век. Но в 52-то ни НС няма автентично ляво".

Той очерта профила на човека, който би припознал БСП за свой представител, след като се осъществи нейното преструктуриране.

"С ниски до средни доходи, работещ, но човек, който живее на кредит".

Като един от проблемите пред България Паргов посочи изтичането на капитали. Той очерта основните задачи, които смята, че стоят пред новото управление.

"На първо място - да осигурят частичната енергийна независимост. Т.е. продължаваме проекта "Белене". Имаме нужда да изравним дневната с нощната тарифа на ток. Как можеш да ги изравниш? Като вкараш базови мощности. АЕЦ "Белене" е базова мощност.

През май приключваме с американските централи. Остава ТЕЦ "Марица". Той трябва да продължи да работи, но не само на въглища – малко въглища и повече газ".

Газ може да дойде от "Боташ", обясни Паргов.