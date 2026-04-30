Йотова към депутатите: Всяко забавяне на гласуването на бюджета ни обрича на стагнация

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 31 / 31

Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 г. Това каза президентът Илияна Йотова в обръщение към депутатите по време на първото заседание на 52-рото Народно събрание.

По думите на Йотова, удължаването на бюджета за 2025 г. е една от най-сериозните прояви на безизходица от миналото време.

Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим, добави президентът.

"Благодаря на тези, които участваха в избори 2026 г., с уважение и към тези, които не дойдоха пред урните – вашият сигнал, уважаеми български граждани, е разбран", каза президентът.

Йотова благодари за всеки подаден глас за всяка политическа сила, която участва в изборите, защото това е глас за България.

"Насажданото внушение за разруха и за апатия не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност, с вяра в собствените ни сили. Символно е, че 52-ото Народно събрание започва работа в дни, когато отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание", отбеляза тя и подчерта, че безсмъртните герои от април 1876 г. са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи, а има единни и разединени.

Апостолите на българската революция доказаха, че трябва да вярваме на народа, да изпитваме уважение към него и да осъзнаваме, че той, народът, е единственият съдник за делата ни, заяви държавният глава.

По думите на Йотова изборите от 19 април – осмите за пет години, показаха, че са избори на надеждата.

"Служебното правителство се справи. Направи много, за да спре покупко-продажбата на гласове, но с купения и контролиран вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. 789 701 гласа повече, отколкото през октомври 2024 г. Това е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание, и нов категоричен вот на доверие", обърна внимание тя.

Президентът очаква бързо и ефективно правораздаване.

"Очакваме, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати. Време е да спрем да се държим като плах гост в европейското семейство. Имаме какво да предложим за сигурността на външните граждани, има какво да кажем за развитието на Западните Балкани. Политическата рамка на външната политика се задава от вас, народни предните представители", обърна се тя към новите 240 в пленарна зала.

Йотова даде заявка, че президентската институция ще продължи да бъде самостоятелна и независима, но ще подава ръка за обща работа в името на добруването на народа.

"Обръщам се към вас с пожелание отново да се възцари парламентаризма", заяви Илияна Йотова към 52-рото Народно събрание.

"Оттук нататък вие ще пишете историята – с вашия ум и разум, с гласовете и на опитните, и тези, които за първи път ще бъдат народни представители, със силните гласове и на младите хора в тази зала. Нека възродим корените на доброто и справедливостта, за да изправим на крака човешкото достойнство, да си припомним допуснатите шансове и колко ни струва понякога мълчанието. Достойнството не се гради върху илюзии – българинът може да понесе тежки истини, но не понася лъжата“, каза Йотова и бе категорична, че всичко е в нашите ръце.