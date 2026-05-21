Липсва закон, България няма да спази евросроковете за рециклиране

Без закон България няма да спази европейските срокове за 90% събираемост на опаковките от напитки до 2029 г., смятат от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Страната ни трябва спешно да приеме законодателната рамка за въвеждане на депозитна система за пластмасови бутилки и метални кенове.

"Вече сроковете и времето не работят за нас. Законопроектът, чието обществено обсъждане изтича днес, трябва да бъде придвижен напред", призова изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България Жана Величкова в предаването "България сутрин".

Законодателството задължава 2029 г. да събираме 90% от отпуснатите на пазара бутилки и метални кенчета.

По думите ѝ според регламента търговските обекти трябва обратно да приемат бутилките и кенчетата и да върнат депозита на потребителите.

"Системата, в момента в който заработи, трябва да е изключително перфектна", подчерта Величкова пред Bulgaria ON AIR и обясни, че ако си закупил бутилка в София, но отидеш в друго населено място и я върнеш там, това да бъде отчетено и депозитът да бъде върнат на клиента.

По думите ѝ има десетки хиляди малки обекти, за които машинното събиране е неефективно и там е изключително важна логистиката.

Величкова подчерта, че опаковката не е отпадък, а ресурс, който може да се върне в рециклиращ кръг.

"Апелираме новото правителство и парламентът да не забавят повече тази дискусия", призова тя, като обясни, че депозитната система е условие за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Величкова е на мнение, че българският бизнес е пряко заинтересован, за да може да бъде конкурентоспособен и в бъдеще.

"Операторът, който изгражда системата, ще осигури логистиката да бъде такава, каквато трябва да бъде. Всеки потребител да може бързо и ефективно, без да натрупва бутилки и кенчета, да ги връща и да си връща парите", увери изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

На въпрос кои са най-големите рискове да не се стигне до реализиране на депозитната система, тя отговори, че най-големият риск е продължаващото забавяне на дискусиите.

"Правилността на модела е ключова, защото ако се избере някаква екзотика или алтернатива, можем да постигнем депозитна система на хартия, но не и ефективно работеща", алармира Величкова и допълни, че обхватът на системата е предизвикателен.