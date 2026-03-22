Въпреки добрите намерения и положителното мислене, изхвърлянето на предмети в грешния контейнер за рециклиране причинява повече вреда, отколкото полза. Като изпращате замърсени продукти за рециклиране, рискувате да развалите цялото останало подходящо съдържание в кошчето. Това също така създава усложнения в съоръжението за управление на отпадъците, потенциално причинявайки щети на оборудването и излагайки служителите на риск.

Вижте какво не трябва да изхвърляте в кошчето си за рециклиране:

Батерии

Поради материалите, използвани в батериите, правилното им изхвърляне е от съществено значение. Например литиево-йонните батерии, често използвани за детектори за дим и други домакински предмети, могат да представляват риск от пожари или дори експлозии, ако не се изхвърлят правилно. Тези опасни материали не принадлежат към кошчето за рециклиране и трябва да бъдат занесени в център за събиране и рециклиране.

Материалите, използвани в тези батерии, са предназначени да бъдат запазени и използвани повторно, за да се осигури стабилно снабдяване за в бъдеще.

Мазни кутии от пица

Гофрираният картон обикновено е рециклируем, но остатъците от кутията ви за пица вероятно няма да преминат през рециклирането. Въпреки че е възможно местната програма за рециклиране да приема мазен или замърсен картон, обикновено той не отговаря на условията за рециклиране, ако е бил замърсен.

Всъщност мазната ви кутия за пица може да развали целия чист картон в кошчето ви за рециклиране. Ако се съмнявате, можете просто да изрежете кутията и да рециклирате само чистата част.

Източник: 5 неща, които не бива да изхвърляте в коша за рециклиране