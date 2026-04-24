BGONAIR Live Новини Днес | 60

Масово сбиване в ромската махала в Кюстендил, четирима са задържани

На полицай и на участник в сбиването са нанесени леки телесни повреди

24.04.2026 | 13:39 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Полицията е задържала четирима души заради сбиване в ромския квартал на Кюстендил, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил. Оттам посочват, че задържаните са на възраст от 27 до 39 години и предстои да бъдат изяснени обстоятелствата и фактите за случая.

Сигналът за възникнало масово сбиване е подаден на телефон 112 в 11:57 ч. вчера. Пристигналите на място полицейски служители са потушили конфликта. На полицейски служител и на участник в сбиването са нанесени леки телесни повреди. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.

Районната прокуратура в Кюстендил привлече миналата година като обвиняем мъж на 52 г. от града заради нанесена телесна повреда при сбиване, съобщиха тогава от прокуратурата. При този случай в квартал „Изток“ в Кюстендил на 20-годишния С.С. е бил нанесен побой, в резултат на което му били причинени фрактури на зъби.

масово сбиване задържани Кюстендил
