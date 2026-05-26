IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 137

Две цигански фамилии се биха с мотики в Берковица, има пострадали

Полицията в града не успяла да ги разтърве, идвало подкрепление от Монтана

26.05.2026 | 20:55 ч. 53
БГНЕС

БГНЕС

Преди минути е станал масов бой на цигани в Берковица, съобщава BulNews.

По неясни причини две цигански фамилии са започнали конфликт, като първоначално това станало с обиди и клетви, но по-късно скандалът ескалирал. В боя се включили около 60 жители на кв. Раковица. Всеки едни от циганите бил въоръжен с мотика, брадва или друго сечиво, което ставало за нанасяне на удари.

Свидетели на избухналия бой подали сигнал на тел. 112 и към мястото били насочени патрули на полицията в Берковица. При пристигането им в циганската махала униформените се сблъскали с неочаквана агресия. По тази причина били вдигнати под тревога частите на жандармерията в Монтана.

Около 20 човека от районното управление в Берковица и още толкова жандармеристи полагат сериозни усилия да овладеят конфликта. На този етап това все още не е реалност, тъй като улицата прилича на бойно поле.

По неофициална информация има много ранени хора, за които тепърва ще се наложи да се положат медицински грижи. 

Не е изключено към Берковица да бъдат насочени още части на МВР.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

бой с мотика Берковица цигански фамилии пострадали полиция
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem