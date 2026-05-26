Две цигански фамилии се биха с мотики в Берковица, има пострадали

Преди минути е станал масов бой на цигани в Берковица, съобщава BulNews.

По неясни причини две цигански фамилии са започнали конфликт, като първоначално това станало с обиди и клетви, но по-късно скандалът ескалирал. В боя се включили около 60 жители на кв. Раковица. Всеки едни от циганите бил въоръжен с мотика, брадва или друго сечиво, което ставало за нанасяне на удари.

Свидетели на избухналия бой подали сигнал на тел. 112 и към мястото били насочени патрули на полицията в Берковица. При пристигането им в циганската махала униформените се сблъскали с неочаквана агресия. По тази причина били вдигнати под тревога частите на жандармерията в Монтана.

Около 20 човека от районното управление в Берковица и още толкова жандармеристи полагат сериозни усилия да овладеят конфликта. На този етап това все още не е реалност, тъй като улицата прилича на бойно поле.

По неофициална информация има много ранени хора, за които тепърва ще се наложи да се положат медицински грижи.

Не е изключено към Берковица да бъдат насочени още части на МВР.