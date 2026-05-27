Радев заминава за Париж и Брюксел, ще се срещне с Макрон и Рюте

27.05.2026 | 08:45 ч. 6
Снимка БГНЕС

Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещения в Париж и в Брюксел на 27-и и 28-и май 2026 година.

В Париж премиерът Радев ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон. Разговорът им ще се състои в сряда, 27 май, в Елисейския дворец, където българският министър-председател ще бъде посрещнат с почетен шпалир от гвардейци. Премиерът Радев и президентът Макрон ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред.

По-късно същия ден министър-председателят Румен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт Де Вевер.

В четвъртък премиерът Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

