СЗО: Войната би могла до доведе до влошаване на ебола

Директорът на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус предупреди, че може да се случи “катастрофален сблъсък на болест и конфликт“ в засегнатия от ебола регион в източната част на Демократична република Конго. Организацията призова за незабавно прекратяване на огъня, съобщава ДПА.

“Не можем да изградим доверие в общността или да изолираме болните, докато падат бомби“, написа Тедрос в публикация в социалните мрежи.

Той призова воюващите страни, правителствените войски и бунтовническото движение М23, да се споразумеят за незабавно прекратяване на огъня, за да може огнището да бъде овладяно.

Срещу върлуващия опасен щам на ебола няма ваксина или конкретно лечение, а веригата на инфекциите може да бъде прекъсната само ако заразените получат лечение при най-високите стандарти на безопасност и контактните прекарат в изолация три седмици.

Вследствие на продължаващите сражения обаче хората често са принудени да напуснат домовете си и ималите досег с инфектирани хора не могат да се държат на страна от останалите в препълнените бежански лагери.

“Призоваваме да се даде приоритет на оцеляването на хората над всичко друго“, добави Тедрос. / БТА