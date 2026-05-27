Изрод жестоко прегази две котета в село Мусачево, започнаха да го издирват онлайн ВИДЕО

Според потребители моделът "Мерцедес" е вероятно CLS 320 CDI, CLS 350 или CLS 500

27.05.2026 | 16:45 ч. Обновена: 27.05.2026 | 16:46 ч. 66
Изключителна жестокост над животни отново разпали гнева сред потребители в интернет. На клип, публикуван онлайн се вижда как мъж с "Мерцедес" ускорява по улица в село Мусачево, за да прегази две котета, излезли на улицата. Той дори леко завива, за да е сигурен, че ще ги удари. 

Резултатът - едното коте успява да избяга между гумите, но влачещо задните си крака, докато другото остава да се гърчи на пътя, в последна агония, преди да издъхне.

Онлайн веднага започна кампания по издирване на извършителя. Според потребители моделът "Мерцедес" е вероятно CLS 320 CDI,  CLS 350 или CLS 500, 2004-2010 поколение (C219).

"Работи се по избистряне на номера, но без оригиналното видео ще е зор", гласи една публикация.

"Ако някой е виждал подобна кола, има записи от камери или информация, която може да помогне - нека сигнализира незабавно. Дори най-малкият детайл може да се окаже важен!", призовава друг профил. 

Разследването в социалните мрежи даде бърз резултат

Няколко часа след първоначалния пост Венелин Тоневски сподели нова информация по случая. Той обяви, че вече разполага с името и регистрационния номер на шофьора. Данните на извършителя ще бъдат официално разкрити веднага след като бъдат напълно потвърдени.

"Насилието Е лавина. ВСЯКО престъпление, което не получи адекватно наказание, води до чувство за безнаказаност, което води до още престъпления. И рано или късно, същите тия асоциални психопати посягат и на човек", пишат от организацията "Мечо и приятели" във Facebook, припомняйки за лекаря, който уби кучето Мая, но който удобно се върна на работа във ВМА. 

Тагове:

Мусачево жестокост котка убийство
