В кадър: България се поклони пред Апостола на свободата

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С тържествен ритуал с участието на Националната гвардейска част в София беше отбелязана 189-годишнината от рождението на Апостола на свободата Васил Левски.

Церемонията се състоя пред бюст-паметника му в Борисовата градина и събра граждани, ученици, представители на местната и законодателната власт. В знак на признателност пред паметника бяха поднесени венци от държавните институции.

"Апостолът ни учи на предана любов към отечеството, на постоянство и безкористност, на честност в службата в името на народа. Неговата нравствена възвишеност е мярка за морал и човешко съвършенство. Чрез нас, нашите деца и внуци той ще пребъде във времето като най-свидното чедо на майка България", заявиха организаторите по време на церемонията.

Карлово е център на честванията

На 18 юли се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. Център на националните чествания е родният му град Карлово, където ще се състои и тържествена заря-проверка.

Васил Иванов Кунчев е роден на 18 юли 1837 г. в семейството на Иван и Гина Кунчеви. По-късно приема монашеството под името Игнатий, ръкоположен е за йеродякон и служи като певец в църква в Карлово.

От легиите до идеята за вътрешна революция

През 1862 г. заминава за Сърбия и се включва в Първата българска легия на Георги Раковски в Белград. Там заради своята ловкост и храброст получава прозвището Левски. Според легендата името идва от направен от него лъвски скок по време на военно упражнение.

След разпускането на легията се присъединява към четата на дядо Ильо войвода. През 1863 г. заминава за Румъния, а след кратък престой се завръща в България.

През 1868 г. се включва и във Втората българска легия в Белград. След нейното бързо разтуряне стига до убеждението, че освобождението не може да бъде постигнато единствено с външна помощ и че българският народ трябва сам да поеме тежестта на революционната борба.

Архитектът на революционната мрежа

В края на 1869 г. Левски, заедно с Любен Каравелов, участва в създаването на Българския революционен централен комитет.

Христо Ботев свидетелства за неговата необикновена издръжливост и сила на духа с думите: "Студ, дърво и камък се пука, гладни от два или три деня, а той пее и се весел!"

Апостола начертава основните насоки за организирането на освободителното движение и се превръща в създател на Вътрешната революционна организация.

Той изгражда комитети в десетки населени места, организира тайна полиция и тайна поща и създава широка мрежа от съмишленици, която трябва да подготви общонародно въстание за освобождението на България.

Създадената от него организация поставя основите на революционното движение, което няколко години след смъртта му достига своя връх с Априлското въстание.

"Гледай народната работа повече от всичко друго, повече и от себе си да я уважаваш!", гласят едни от най-знаменитите думи, завещани от Левски.

Безсмъртие след бесилото

Апостола на българската свобода е заловен през зимата на 1872 г. в Къкринското ханче край Ловеч.

Направени са няколко опита за неговото освобождаване, но нито един от тях не успява. Левски е отведен в София, изправен е пред съд и е осъден на смърт.

На 18 февруари 1873 г. той е обесен край София.