Гръмна газова бутилка в блок в столичния "Младост"

Можещ тътен се чу в столичния квартал "Младост 1", взривила се е газова бутилка в апартамент, съобщи БНТ.

Четири пожарни са пристигнали пред блока. Гъст дим излиза от апартамент в бл. 41.

"Получихме съобщение, че в жилищния блок се е получил взрив. Изпратихме три екипа и линейка към адреса, отделно и Бърза помощ изпратиха две линейки. Оказа се, че мъж е използвал сервизно помещение между етажите за малка работилничка, и явно вътре е извършвал някакви неустановени дейности. Получил се е взрив и обгазяване, което тепърва ще се установява.

Има избита дограма и две входни врати на най-близките апартаменти. Човекът е пострадал, има обгаряния. Други пострадали няма. Синът на пострадалия има лека порезна рана на единия пръст. Пожарникарите евакуираха входа, обезопасиха мястото. Тепърва ще идват експерти, които да разследват какво е станало", каза ст. инсп. Емил Симеонов, оперативен дежурен.