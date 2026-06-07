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Гръмна газова бутилка в блок в столичния "Младост"

Четири пожарни са на мястото, има ранен

07.06.2026 | 11:13 ч. 5
Снимка Фейсбук

Снимка Фейсбук

Можещ тътен се чу в столичния квартал "Младост 1", взривила се е газова бутилка в апартамент, съобщи БНТ.  

Четири пожарни са пристигнали пред блока. Гъст дим излиза от апартамент в бл. 41.

"Получихме съобщение, че в жилищния блок се е получил взрив. Изпратихме три екипа и линейка към адреса, отделно и Бърза помощ изпратиха две линейки. Оказа се, че мъж е използвал сервизно помещение между етажите за малка работилничка, и явно вътре е извършвал някакви неустановени дейности. Получил се е взрив и обгазяване, което тепърва ще се установява.

Има избита дограма и две входни врати на най-близките апартаменти. Човекът е пострадал, има обгаряния. Други пострадали няма. Синът на пострадалия има лека порезна рана на единия пръст. Пожарникарите евакуираха входа, обезопасиха мястото. Тепърва ще идват експерти, които да разследват какво е станало", каза ст. инсп. Емил Симеонов, оперативен дежурен.

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Тагове:

пожарни младост софия бутилка газова
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