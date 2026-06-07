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Откриха възрастния мъж, изчезнал преди три денонощия в района на родопското село Фотиново

Той е в добро здравословно състояние

07.06.2026 | 18:45 ч. 5
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Откриха невредим 75-годишния мъж, който изчезна в района на родопското село Фотиново, и бе издирван почти три денонощия, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Човекът е забелязан от рибари край язовир „Въча", които са го взели с лодка. 
Той е в добро здравословно състояние,  успял е да премине пеша почти 10-12 километра през силно пресечена местност и да стигне до язовира, уточни Стоянов. 

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Мъжът ще бъде предаден на служители от Районно управление (РУ) - Стамболийски, след което ще бъде поет от служителите от РУ-Пещера.

В издирването се включиха полицаи от Пещера, Батак, горски служители, местни хора, ловци, доброволни формирования от Брацигово, Пловдив и Пазарджик. При търсенето бяха ползвани също пет следови кучета, както и дрон, оборудван с термокамера. 

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откриха възрастният мъж изчезнал три денонощия Фотиново
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