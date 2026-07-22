Тенденции при полите за лятото

Лятото настъпи официално преди месец. И вече направихме промени в гардероба, като преминахме към по-къси, тънки дрехи, които държат прохладно. Това е сезонът, в който доста често дамите могат да залагат на поли. През това лято най-модерни са полите със средна дължина, но разбира се - може да носите и мини поли, и дълги поли. Ето какви са тенденциите, според британското издание на "Cosmopolitan".

Поли балон

Тези поли станаха огромен хит още през лятото на 2024 г. и 2 години по-късно продължават да са актуални. Сякаш стоят най-стилно именно през летния сезон. Те са широки, обемни, огромни, с тях приличате на принцеса и се създава едно магично излъчване. Колко повече обем и драма има в тях, толкова по-добре. Придобивате игрива визия, винаги се забелязвате и сте стилни. Най-хубаво е да ги комбинирате с тесен кроп топ или корсет.

Смели цветове и блясък

Лятото е време за експерименти, смели тенденции, повече цвят в живота ни и повече весело настроение. Тази тенденция отразява точно това. Забравете за минималистичните поли в земни тонове или прекалено бледи цветове. Сега е време да изпробвате дръзките цветове - мандариново оранжево, електриково зелено, индиго лилаво, кобалтово синьо, слънчево жълто, цикламено и т.н. Колкото по-изпъкващ цвета, толкова по-добре. Може да има лъскави и бляскави елементи, както и много украса - цветя, бродерии, плодчета и т.н.

Романтични поли

Още в края на зимата и началото на пролетта романтичните, готически, нежни блузи станаха голям хит. Такива с бродерии, флорални мотиви, мрежести елементи, къдрави части, дантела и т.н. Сега този тренд се пренася и върху полите. Просто романтичната визия е най-добрият избор за 2026 г. Това значи, че редовно може да залагаме на прозрачни поли с бродерии, флорални мотиви, панделки, дантела. Както и на нежни поли, по които има изобразени цветя. Идеални и за партита, и за офис, и за разходки.

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