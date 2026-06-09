Нов скандал по морето: Издигат огромен къмпинг на "Бутамята" в Синеморец

Нов скандал с имот край морето се разпалва точно преди началото на летния сезон. Този път съмнителният къмпинг се намира на плаж "Бутамята" край Синеморец.

Според документи община Царево е отдала огромен терен на първа линия от плаж Бутамята за къмпинг за каравани. Къмпингът "захапва" гората зад плажа и според визуализациите му е така уплътнен, че по сполучливото сравнение на групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг" прилича на кутия с бонбони "Черноморец".

На мястото трябва да се поберат 85 каравани, 20 кемпера и палатки - огромно натоварване за парк "Странджа". Всичко това има нужда от водоснабдяване и канализация, която и без него е изключително компрометирана - и до днес например не е ясно къде се изтичат отпадните води на големите хотелски комплекси, които с годините накацаха близката поляна над плажа, пише "Сега".

Първи сигнал за къмпинга подаде Божидар Вълчев в профила си във Facebok.

"През март, без шум, без камери, без никой да усети, присвоиха още едно от малкото места по южното ни Черноморие, които още не са бетонирани и направени на курорт и то чрез тотално нареден търг. Плаж Бутамята в Синеморец и горичката зад него. Сега там ще никнат бунгала (разширителни постройки за караваните и постройки за местата на палатките, които по термин не са бунгала, ама са си точно това), ще става поредният глемпинг и ще се карат и ATV-та", пише той. "Рентата я дали тихомълком, на "търг" с двама участници, единият от които дисквалифициран (майката на спечелилия търга). Каква случайност само, а? Три години наем, за 35 декара, срещу "огромната" сума от 6700 евро на година. 6700 евро. За 35 декара на самия бряг на южното Черноморие... нямам думи."

За къмпинга община Царево е отдала четири общински имота под наем, които се водят земеделска земя - пасища, гора и др.

Търгът е изключително съмнителен - явяват се двама кандидати, свързани помежду си, като единият отпада, защото не отговаря на условията. В случая кандидатите за това може би най-апетитно място в Синеморец са бивш и настоящ собственик на една и съща фирма, а според синеморските групи - и съпрузи.

Търгът е обявен на 11 март. Четирите имота са с обща площ близо 35 декара в документите на община Царево, които първи показа Божидар Вълчев. Двете оферти са подадени едновременно с разлика от 1 минута във времето на подаване - едната е от Евелина Петрова, а другата - от "Пепе.бг", стопанисваща къмпинг "Гардения" в Лозенец. При отварянето на офертите е установено, че Евелина Петрова не отговаря на условията, защото е физическо лице, а не търговец. Втората оферта - без изненада, е напълно изрядна и получава къмпинга. Проблемът с този конкурс е, че Евелина Петрова е бивш собственик на "Пепе.бг", показва проверка във фирмените регистри.

Относно проведения общински търг, впечатление прави, че документите на двамата участници са подадени буквално едновременно - в рамките само на една минута. Недоумение буди факта, че дисквалифицирания учасник подава документите като физическо лице, а не като юридическо и както Божидар Вълчев споменава - това вероятно е направено просто, за да има има втори участник, каквото е условието за провеждане на търг.

Условията на община Царево са повече от изгодни

"Пепе.бг" получава огромния терен срещу 6700 евро годишен наем, като може да го ползва от 1 май до 30 септември. Договорът е за 3 години. Обявените на сайта на къмпинга цени са 30 евро за каравана и кемпер на ден, 15 евро за палатка на ден.

Въпреки че около конкурса има брожения в синеморските групи от близо седмица, община Царево не забелязва недоволството и до този момент не е обяснила спорните моменти в търга.