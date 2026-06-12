Американските самолети на летището в София кацнали в замяна на дерогацията на "Лукойл"

Американските самолети цистерни, които са паркирани на летище "Васил Левски", са пристигнали тук в замяна на дерогацията на "Лукойл". Това заяви в интервю за БНТ бившият министър на отбраната Атанас Запрянов.

"Дерогацията на "Лукойл" беше част от разговорите самолетите-цистерни на САЩ да бъдат разположени на летище "Васил Левски" в София", заяви той.

Припомняме, че когато първите самолети пристигнаха в София, правителството каза, че те са тук с цел учение, а не за да участват във войната на САЩ в Иран. По-късно обаче получихме както заплаха от Иран срещу помощта ни за Америка, така и похвала от страта на държавния секретар Марко Рубио, който ни определи като надежден партньор.

Договора с фалшиви банкови гаранции

"Още миналата година установихме, че има няколко договора с фалшиви банкови гаранции. При единият от тях става въпрос за строителство и инфраструктурата. Сезирали сме ДАНС, Военната прокуратура, и националната прокуратура. Проведохме срещи с банките, и се оказа, че гаранциите са фалшиви", заяви бившият министър на отбраната за издаваните фалшиви банкови гаранции.

Проверките продължават. Става въпрос за договори на стойност около 156 милиона лева.

"Някои от фирмите са оправили банковите си гаранции, но все още прокуратурата разследва тази дейност. Това е незаконна дейност на фирмите, които са сключвали договори, по никакъв начин не са участвали служители от МО", обясни Запрянов. "И преди това тези фирми са работили с министерството, изпълнили са това, за което им е платено, въпреки че няма банкова гаранция. Но това е неправомерна дейност, защото банковата гаранция защитава МО при неизпълнение на договора."

Един от договорите е за Сухопътни войски, друг е за Граф Игнатиево.

"Въпросът е друг - че всички тези банкови гаранции носят подписите и печатите на банките, а после се оказа, че фирмите не носят отговорност за фалшиви банкови гаранции, наложи се ние да подобрим вътрешния си контрол и координация с банките. Умишлено тогава не споменахме нито банките, нито фирмите - ако започнат съдебни дела, ще стане ясно кои са фирмите", каза още Запрянов. Не е хубава практиката да се изплаща 100% авансово стойността на договора, за моя мандат аз не съм плащал по този начин нито веднъж, не съм плащал повече от 30%, а някои договори са платени и по-малко дори. 100% авансови плащания по договори са извършени от министри на отбраната през 2022, 2023 и 2024 г."

Оръжието за Украйна

"Дадохме на Украйна доста от това, което можехме да дадем", категоричен бе той. "Става въпрос за решение на НС от 2022 г., според което на МО се позволява да даде военно-техническа помощ на Украйна имущества, които са излишни или негодни."

Запрянов подчерта, че всички пакети, предоставени на Украйна, са с компенсаторни суми. По думите му през 2025 г. страната ни е получила няколко стотин милиона лева, като компенсационни суми за военната помощ за Украйна.

"Тези средства са използвани за модернизация на въоръжените сили. Използвали сме тези средства към бюджета на МО за тези проекти", каза още той. "Все още има неща, които могат да бъдат предоставени на Украйна, и може да се реализират сериозни приходи, периодично Украйна предоставя списък с необходимите й неща, ако някоя страна - в случая България, има конкретен боеприпас, можеше да бъде реализира."