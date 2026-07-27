Жертвата на атентата в Берлин е полякиня

Идентифицираха жертвата на атентата от Берлин. Това е жена, полска гражданка, съобщава Министерството на външните работи на Полша, цитирано от AFP.

“Шокирани и дълбоко натъжени сме от новината, че жертвата на трагичната атака в Берлин е била полска гражданка. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството и близките на починалата“, написа говорителят на ведомството Мачей Вевьор в профила си в социалната мрежа X.

Нападението с автомобил и хладно оръжие беше извършено на 25 юли от 21-годишния германски гражданин от ливански произход Абдул Балут, определян като ислямист. При атаката бяха ранени и около 30 души.

По-късно в неделния ден Балут е бил застрелян от полицията в градина в покрайнините на германската столица. Той е прекарал над 20 часа в бягство след кървавото меле в близост до Бранденбургската врата, добавя Politico.

Какво знаем за атентата?

Балут се е врязал с микробус в тълпа по алея в парка "Тиргартен“, близо до мястото, където се епровеждал Прайда. Ислямистът след това е нападнал хора с хладно оръжие, предполага се, че е било мачете.

Нападателят вече е бил известен на властите заради множество престъпления, заради радикализацията си и връзките си с ислямистки среди“.

Според доклад на WELT, заподозреният е бил класифициран като заплаха за сигурността и осъден съгласно германския Наказателен кодекс за подготовка на тежък акт на насилие, застрашаващ държавата. WELT също така съобщи, че съдът е задължил Балут да посещава консултации в рамките на програма за дерадикализация, целяща предотвратяване на екстремизма.