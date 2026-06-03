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Хванаха 15 мигранти в микробус край Приморско

Всички задържани са мъже до един в добро общо състояние

03.06.2026 | 22:14 ч. 3
Снимка: Стопкадър YouTube

Снимка: Стопкадър YouTube

Зрелищна акция на Гранична полиция бе извършена на главния път от Приморско към Бургас, съобщават от "Флагман". Специализираната операция се проведе на около 500 метра преди отбивката за курортния град Приморско. По време на заградителните действия е спрян черен микробус с бургаска регистрация. От превозното средство бяха извадени поне 15 нелегални имигранти.

На мястото има четири екипа на Гранична полиция. В района на проверката има и парамедици, които оказват първа помощ на част от нелегалните лица. Медицинските екипи проверяват здравословното състояние на заловените мигранти на пътя Бургас - Приморско. Всички задържани са мъже до един в добро общо състояние.

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Към момента не е ясно кой точно е водач на групата нелегални мигранти. Органите на реда провеждат следствени действия за установяване на избягалия шофьор. Разследването продължава в този час.

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Тагове:

мигранти Приморско Гранична полиция
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