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Жена загина при катастрофа край село Пашови, множество хора са ранени

Други петима са пострадали при тежкия инцидент, затворил пътя Велинград - Разлог

16.06.2026 | 16:43 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жена загина, а петима души пострадаха при катастрофа в района на село Пашови по път II-84 Велинград - Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал около 14:28 ч. днес. По първоначална информация са се ударили лек автомобил Opel Astra и микробус Volkswagen Transporter.

Загиналата е 56-годишна жена, която е пътувала в лекия автомобил. На пострадалите се извършват медицински прегледи.

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Движението в участъка временно е ограничено и в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Шофьорите изчакват на място, а трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Преди дни 57-годишен мъж загина при пътен инцидент в района на Гоце Делчев.

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