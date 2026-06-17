Вигенин: Без подкрепата на България Северна Македония не може да стане член на ЕС

Република Северна Македония може да започне преговори за членство в Европейския съюз веднага след приемането на договорените конституционни промени, а без подкрепата на България страната не може да стане член на ЕС. Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин пред БТА в коментар за докладите на Европейската комисия относно напредъка на страните от Западните Балкани по пътя към европейска интеграция.

Вигенин отбеляза, че държавите от Западните Балкани се развиват с различна скорост по пътя към ЕС. По думите му Черна гора и Албания са сред страните с най-голям напредък, докато Босна и Херцеговина продължава да се сблъсква със сериозни вътрешни проблеми, а Сърбия е обект на критики заради недостатъчен напредък в областта на върховенството на закона, борбата с корупцията и медийната свобода.

„На опашката е Република Северна Македония, която отказва да предприеме стъпката, която ще я изведе на пътя на преговорите. Няма българско вето. В момента, в който бъдат направени конституционните промени, преговорите могат да започнат“, заяви Вигенин.

Според него в Скопие се търсят оправдания за липсата на напредък, като отговорността често се прехвърля върху България.

По въпроса за баланса между подкрепата за европейската перспектива на Северна Македония и защитата на българския национален интерес Вигенин заяви, че България има интерес съседната държава да стане член на ЕС, но не може да подкрепи присъединяването на страна, която демонстрира враждебно отношение.

„България не може да допусне в Европейския съюз да влезе държава, която е настроена враждебно. Без гласа на България и без подкрепата на България Република Северна Македония не може да стане член на Европейския съюз“, посочи той.

Евродепутатът подчерта, че в България съществува широк политически консенсус по темата и изрази мнение, че управляващите в Скопие трябва да положат усилия както за изпълнение на необходимите реформи, така и за подобряване на отношението към България и българските граждани.

Вигенин коментира и палежа на автомобили на българската дипломатическа мисия в Скопие, определяйки случая като пореден резултат от системно насаждано негативно отношение към България.

„Това не е изолиран инцидент, а част от поредица от случаи, които са резултат от системна политика. Самото осъждане на случая няма да промени нищо, ако не бъдат изпратени ясни послания за прекратяване на негативизма към България“, каза той.

По думите му всички 17 български евродепутати са подкрепили обща позиция, осъждаща нападението срещу дипломатическата мисия и припомняща предишни случаи на насилие и дискриминация срещу хора с българско самосъзнание в Северна Македония.

Вигенин отбеляза още, че добросъседските отношения са основен елемент от европейския път на страната и че подписаните двустранни споразумения и преговорната рамка трябва да бъдат изпълнявани независимо от политическите промени в Скопие.

„България направи много компромиси, за да подкрепи европейската перспектива на Република Северна Македония. Сега е време нашите съседи да покажат, че са готови да изпълнят поетите ангажименти и да инвестират в добросъседските отношения“, заяви Вигенин.