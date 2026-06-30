Температурен рекорд в Русе: 39 градуса на сянка

Към 18 часа днес в Русе беше измерена максимална температура от 39 градуса на сянка. По-рано пред деня - около 15:30 часа, термометрите са отчели 38,5 градуса.

Досега най-горещо на 30 юни е било през 2017 г., когато термометрите са отчели 38,5 градуса. Най-студено на тази дата е било през 1992 г. - 12,1 градуса, съобщава БТА.

Безплатна минерална вода

Заради горещината общинската управа в Русе обособи от вчера временен пункт в центъра на града, където доброволци на Българския Червен кръст раздават и днес на минувачите безплатна минерална вода. В обособената шатра служители от отдел "Здравни дейности" измерват и кръвното налягане на нуждаещите се с цел превенция и предотвратяване възникване на спешни медицински състояния.

Инициативата ще продължи до 3 юли (петък) включително.

Заради горещините машини оросяват с вода площади, централната пешеходна улица, както и големите булеварди и улици в града.

Жеги и в Унгария

Температурен рекорд имаше и в унгарската столица Будапеща, където живакът удари психологическите 41 градуса, съобщава AFP.

Агенцията отбелязва, че по този начин е бил подобрен предишният рекорд от 41,9 градуса, поставен през 2007 г.

Както по-голямата част от Европа, Унгария е обхваната от безпрецедентна гореща вълна и от края на миналата седмица е в сила най-високият червен код за опасно горещо време.

Премиерът Петер Мадяр призова сънародниците си да работят предимно от дома и да се ограничи потреблението на вода за несъществени нужди. Повече от 120 населени места в Унгария наложиха ограничения за водоснабдяването на фона на жегите.