Контрера: Спешна редорма на “Топлофикация София“ и прехвърляне

Общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера коментира очакваното от днес увеличение на топлинната енергия за потребителите в столицата. Очаква се увеличението да бъде с около 5%, което според общинския съветник е “най-голямото поскъпване сред топлофикационните дружества в страната”.

Според Контрера е необходима спешна реформа на “Топлофикация София“, но предложението на кмета Васил Терзиев за концесиониране на дружеството не представлява работещо решение.

Общинският съветник заявява, че единственият реалистичен вариант е дружеството да бъде прехвърлено на държавата чрез механизма „дълг срещу собственост“. По думите му първата стъпка трябва да бъде извършването на пълна оценка на активите и пасивите (due diligence), след което да се пристъпи към преструктуриране на задълженията.

Контрера посочва, че “Топлофикация София“ има задължения в размер на около 1,4 млрд. евро към Българския енергиен холдинг (БЕХ) и “Булгаргаз“, което според него прави преструктурирането на дълга и прехвърлянето на дружеството към държавата единствения възможен изход.

Общинският съветник изразява несъгласие с тезата, че може да бъде намерен частен инвеститор, който едновременно да поеме натрупаните задължения, да осигури необходимите инвестиции и да работи при действащата регулаторна рамка. По думите му, ако подобен инвеститор съществуваше, той вече би проявил интерес към дружеството.

От прессъобщението на ВМРО се съобщава още, че Контрера е внесъл доклад с предложение за конкретни действия по прехвърлянето на “Топлофикация София“ на държавата. Сред тях са извършване на оценка на активите и пасивите, започване на преговори с БЕХ и преобразуване на задълженията в акции, които впоследствие да бъдат прехвърлени на държавата, най-вероятно чрез БЕХ, при одобрение от министъра на енергетиката.

По думите му предложението на ВМРО би решило три основни проблема – намаляване на задълженията на дружеството, преодоляване на дисбаланса между “Топлофикация София“, БЕХ, “Булгаргаз“ и регулаторната рамка, както и ограничаване на финансовите разходи за лихви, които влияят върху крайната цена на топлинната енергия.

Докладът е внесен в Столичния общински съвет на 22 юни и предстои да бъде разгледан от общинските съветници.

Контрера призова управляващото мнозинство в СОС да включи предложението в дневния ред, като заяви, че към момента това е единственото конкретно предложение за решаване на финансовите проблеми на “Топлофикация София“.