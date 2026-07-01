Демерджиев: Създали сме организации по превенция на летните пожари

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че правителството има план за превенция на летните пожари.

“Целият ресурс на държавата – организационен, технически и човешки, е впрегнат, за да предотвратим разпространението и възникването на пожари през летния сезон“, добави министърът.

“Тази година при нарастване на индекса, който указва заплаха от възникване на пожари, нашите пожарни екипи ще бъдат максимално близо разположени до тези места, за да не се губи време“, отбеляза Демерджиев.

Той е категоричен, че е създадена организация по използване на наличните дронове в ГД “Пожарна безопасност и защита на населението“, за да може бързо да се установяват и локализират точките, където възникват пожари“.

“Създали сме организации по превенция възможна към този момент, като в тази връзка директорът на главната дирекция влезе в комуникация, както с Изпълнителна агенция по горите, така и с кметовете на населени места в застрашените райони, за да могат да се обсъдят и наложат мерки“, коментира още министърът.

Армията също в готовност

От страна на армията също има готовност, каза още Демерджиев. При евентуална нужда в гасенето ще се включват налични хеликоптери.

“Цялата налична техника на армията е в готовност за ганесе на пожари. 4 хеликоптера „Кугър“, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет “Спартан“ със система за гасене на пожари Guardian са в готовност да окажат съдействие“, изброи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

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Министърът на земеделието Пламен Абровки добави, че считано от 10 юли се забранява косенето в земеделските земи. То ще се осъществява рано сутрин или късно вечер.

“Очакваме тежък пожароопасен сезон“, съобщи от своя страна шефът на пожарната главен комисар Александър Джартов.