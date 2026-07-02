Вътрешната комисия ще изслуша Демерджиев за Пеевски

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе една единствена точка в четвъртък, която ще е изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Демерджиев предстои да бъде изслушан във връзка с негови твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на председателя на ДПС Делян Пеевски. ДПС поиска Демерджиев да бъде изслушан в парламента, което беше отвхърлено от депутатите.

Ако беше прието, вътрешният министър трябваше да предостави информация за данни, с които разполага МВР, във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. | БГНЕС