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Вътрешната комисия ще изслуша Демерджиев за Пеевски

ДПС поиска вътрешния министър да бъде изслушан в НС

02.07.2026 | 08:16 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе една единствена точка в четвъртък, която ще е изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. 

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Демерджиев предстои да бъде изслушан във връзка с негови твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на председателя на ДПС Делян Пеевски. ДПС поиска Демерджиев да бъде изслушан в парламента, което беше отвхърлено от депутатите.

Ако беше прието, вътрешният министър трябваше да предостави информация за данни, с които разполага МВР, във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. | БГНЕС

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Тагове:

МВР изслушване парламент Иван Демерджиев
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