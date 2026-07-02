Депутатите избраха д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Парламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с мандат до 30 ноември 2028 г.

Той беше предложен за поста от "Прогресивна България" на 16 юни т.г. Кандидатурата му беше одобрена със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се".

Подкрепиха го от "Прогресивна България" и ГЕРБ-СДС, против бяха от ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

Днес от трибуната Д-р Александър Симидчиев от ДБ заяви от трибуната: „Не е достатъчно смяната на един човек, истинският тест е дали ще бъде спряно презареждането на токсичното статукво в НЗОК. Отвън оставките, остават съмненията за спирани проверки, необяснимо поскъпване на консумативи и други кранчета, през които изтичат здравните вноски на хората. Предлагам ясни и проверими системи, по които всеки управител или подуправител да бъде оценяван.“

Депутатите прекратиха предсрочно мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Петко Стефановски със 193 гласа „за“, 3 „против“ и 2 „въздържал се“.

Парламентът прекрати предсрочно и мандата на подуправителя на Здравната каса проф. Момчил Мавров единодушно с 202 гласа „за“.

Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка на 10 юни тази година. По-късно на същия ден подуправителят проф. Момчил Мавров също подаде оставка.

Остър политически сблъсък се разрази при дебата между политическите сили.

От „Демократична България“ поискаха процедурата да бъде отложена заради съмнения, че в ДАНС има доклади за корупционни практики в здравеопазването, в които фигурира името на Меджидиев. „Възможно ли е господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на „Медицински надзор“ да увеличава лимитите в едни конкретни частни болници, за да могат да се източват повече пари от НЗОК“, заяви Ивайло Мирчев от парламентарната трибуна.

Божидар Божанов от ДБ поясни, че ще гласуват „против“ и обърна внимание: „Избираме не подуправител, а и.д. управител на НЗОК, тъй като следващите точки са за освобождаване на настоящото ръководство.“

„От началото на това правителство непрекъснато сме в режим на оправдание с предишните управляващи. Днес взимате решаващ акт с избор на подуправител, с което поемате пълна отговорност за това какво ще се случва в здравния сектор, и няма да имате нито едно оправдание“, отбеляза Николай Денков от ПП.

Парламентарната група на ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС за предполагаем теч на класифицирана информация.

„Възможно ли е Мавров и Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на „Медицински надзор“ да увеличава леглата в едни конкретни частни болници, за да се източват повече пари от НЗОК? Възможно ли е това да е само един от случаите, по които ДАНС е работила, но тези разработки са покрити?“, попита Ивайло Мирчев от ДБ и поиска гласуване за отлагане на избора на подуправител до излизане на тези разработки.

Петър Витанов от ПБ се обърна към опозицията: „идеята за промяна на НЗОК бе съвместна, ние също си даваме сметка, че има много неща, които са меко казано притеснителна. Смяната на проф. Мавров бе и наша инициатива и с мнозинството на ПБ тя стана факт. Искането за разследване на ДАНС за зависимости също бе подкрепено от нас. Всичко, което е било до момента – завладяна държава, трябва да бъде преустановено. Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред; да хвърляте кал върху човек, в чиито професионални, морални и етични качества никой няма съмнение.“

В края на вчерашното пленарно заседание беше представена кандидатурата на д-р Меджидиев, но тогава времето не стигна да бъде гласувана.

Асен Меджидиев беше служебен министър на здравеопазването през 2022-2023 г. в два служебни кабинета на Румен Радев. Очакванията са Меджидиев да стане управител на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), след оставките на Петко Стефановски и Момчил Мавров. Д-р Меджидиев има дългогодишен опит в здравеопазването като лекар, началник на болнично отделение и председател на Столичната лекарска колегия.

Освободеният подуправител Момчил Мавров започва управленската си кариера като началник на политическия кабинет на Асен Меджидиев в Министерството на здравеопазването. По-късно ГЕРБ го издигна за подуправител на НЗОК, а впоследствие "Продължаваме промяната" (ПП) обяви, че не стои зад кандидатурата му. Именно тази връзка днес стана ябълката на раздора.