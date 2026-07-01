Демерджиев: ГЕРБ няма как да ме съдят

Някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, заяви пред журналисти в Министерски съвет вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с подаден сигнал от страна на ДПС.

Според министъра на вътрешните работи представители на партията на Делян Пеевски приписват собствените си действия на други хора.

"От една страна имат навика представителите на тази политическа сила, да я наречем, да приписват собствените си практики на други хора", заяви вътрешният министър и категорично отрече да е разпореждал незаконни действия на служители на МВР.

"За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има", подчерта Демерджиев.

"Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем", каза още той.

Относно заявката от ГЕРБ, че ще съдят Демерджиев след изказването му, че зад фирмите за мантинели прозира фигурата на Бойко Борисов, вътрешният министър каза:

"ГЕРБ няма как да ме съдят, понеже аз съм юрист и го казвам с ирония".

"Стоя за думите си обикновено и доказвам това, което казвам", посочи министърът.

По думите му едни от най-тежките порочни практики в държавата са свързани с неправомерното разходване на публични средства.

"Едни от най-тежките практики в държавата са тези с отклоняване на огромен, подчертавам, огромен обществен ресурс, с използването му не по предназначение, с завишаване на цени по обществени поръчки", каза Демерджиев.

Той увери, че всички структури на МВР, които се занимават с икономическата престъпност, работят по тези случаи и редовно подават сигнали към прокуратурата.

"ГЕРБ по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а трябва да се притесняват от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините", заяви още вътрешният министър и се закани, че скоро обществото ще стане свидетел на осъдителни присъди заради отклоняване на публичен ресурс.

Като пример за забавени производства Демерджиев посочи две дела, свързани с ремонтите на магистралите.

"Едното се бави в прокуратурата, другото се бави в съда. От моя гледна точка, двата случая абсолютно неоснователно", добави той