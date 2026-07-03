Трайчо Трайков: Не пускайте децата да играят навън днес

Големият пожар в базата на "Екобулпак" в София предизвиква сериазна тревога сред столичани. Миризмата на изгоряла пластмаса се усеща на километри далеч от завода. В предпрежденията за евентуална опасност се включи и Трайчо Трайков, кмет на столичния район "Средец".
Бившият енергиен министър написа:
Данните за липса на токсично замърсяване на въздуха в София
след вчерашния пожар не ми изглеждат напълно убедителни.
Казвам го, не за да всявам излишна паника, но може би не е добра идея децата да спортуват или играят на открито утре в ЦЯЛА София, не само в Люлин. Просто такива са особеностите на въздушната циркулация в Софийското поле".
Пожарът се разпростря на около 2000 кв. метра. Смята се засега, че причината са самозапалили се батерии, попаднали в боклука.
Изгоряха две халета за преработка на пластмаса в завода.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.