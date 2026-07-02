Джартов: Пожарът в завода е овладян, отпадъкът ще бъде изнесен

Главен комисар Александър Джартов, директор на дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) коментира пожара, който възникна в завод за третиране на отпадъци. Пожарът е възникнал вчера, а ситуацията е овладяна. Към 21 часа пожарът е бил и локализиран.

“В момента се оценява конструкцията на самите складове, за да се прецени дали е безопасно да се работи вътре”, добави още Джартов.

“При възможност, отпадъкът ще се изнесе навън, за да се изгаси, иначе ще продължи да тлее с дни. Причините за пожара са в процес на установяване”, добави още главният комисар.

По думите на директора на ГДПБЗН при такива големи пожари често се налага да се използва голямо количество вода, което невинаги може да се осигури от външна противопожарна система. “Ние сме подготвени за такива ситуации, въпреки че това затруднява нашите действия, обясни той. За пожара в София са поискани водоноски от Столичната община”, уточни Джартов.

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Той добави, че като цяло тези външни системи за вода се поддържат и преди всеки противопожарен сезон се преглеждат.

За горските пожари

За справяне с пожарите в горски територии това лято пожарникарите ще разчитат основно на хеликоптери. За придобиването на специализирани самолети за гасене на пожари Джартов каза, че е важно да има устойчив ресурс.

“Не трябва да се залъгваме, че хеликоптерите и самолетите са панацея по отношение на гасенето на пожарите – докато не бъдат обработени фронтовете на място от хора, никога не можем да бъдем уверени, че пожарът е овладян”, коментира Джартов и добави, че борба с огъня е комплексна.

“Тази година от Военновъздушните сили ще бъдат осигурени до шест хеликоптера”, съобщи Джартов.