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Няма данни за замърсяване на въздуха след големия пожар в София, затворен е пътят към Банкя

На терен е мобилна лаборатория

01.07.2026 | 19:40 ч. Обновена: 01.07.2026 | 19:40 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мобилна лаборатория за измерване на качеството на въздуха вече е разположена в района на пожара в складовете на "Екобулпак". Това написа във Фейсбук кметът на района Георги Тодоров.

"Към момента няма данни за замърсяване в квартала. Вятърът е от изток на запад и това предотвратява замърсяването на Люлин, посочва районният кмет. Затворен е пътят "Банско шосе" между кв. "Република" и Банкя”, написа още Тодоров. "На терен е мобилна лаборатория за измерване на качеството на въздуха. Към момента няма данни за замърсяване в квартала. Вятърът е от изток на запад и това предотвратява за сега замърсяването на Люлин! Бъдете бдителни при усещане на остра задушлива миризма".

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Предполагаемите причини за пожара в завод на „Екобулпак“ са батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Окончателната причина ще бъде установена от компетентните органи след приключване на огледите и проверките, съобщиха по-рано от дружеството.

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