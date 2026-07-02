Станчев: Правителството създава бюджетни илюзии

Основателят на Института за пазарна икономика доц. Красен Станчев коментира пред БНР Бюджет 2026 и е на мнение, че това, което прави правителството, е създаване на бюджетни илюзии.

"Правителството се занимава с масажиране на общественото мнение в момента - нищо друго не става. Няма проблем с бюджета. Бюджетът, както при майките, така и при всичко останало, може да бъде направен относително добре и в рамките на всички правила. Това, което се прави, е типична фискална илюзия, т.е. създавате проблем с бюджета, казвате, че ще го решите, а дали ще го решите не е от особено значение, но криете за какво ще се харчат парите. Разходите са повече от миналата година”, обясни Станчев.

“Чисти илюзии. Говорим за фундаментално масажиране на общественото мнение, докато премиерът и мнозинството се занимават с други важни за тях неща. Става дума за фундаментална заблуда на населението", коментира експертът.

Най-здравото българско уреждане на дефицитите работи между 1 януари 2012 г. и 20 декември 2020 г., посочи доц. Станчев и добави, че тогава са се махнали правилата, въведени в началото на този период. “От тогава основната идея е да не се прави никаква фискална дисциплина, а параметрите на бюджета да се използват за пропаганда”, на мнение е експертът.

Смяна на номенклатурата

Доц. Станчев смята, че в момента се случва смяна на номенклатурата с друга такава, която ще прави същото като предишните.

Според него още сега дефицитът може да бъде намален почти два пъти - няма никакъв проблем. "Това правителство обявява, че има проблем с галопиращите цени. С този бюджет те помпат допълнителна инфлация и през дълговете, и през правителствените разходи. Всичко, което се прави, противоречи на онова, което може да се направи. Може да се съкратят някои разходи тази година, да се обявят други разходи и да се даде перспектива за онова, което ще става по-нататък. Нищо не пречи още тази година правителствените дялове във вече приватизирани предприятия, които носят дивидент от 121 млн. евро за тази година, да бъдат продадени на борсата. Много са прости нещата”, смята Станчев.

По думите му с бюджета се влошава данъчната оптимизация на хората в IT сектора и в същото време създава съвет, който да управлява иновациите. Красен Станчев подчерта, че иновациите във всички наши съседни страни - всички хора, които се занимават с такова нещо, имат данъчни облекчения.

"Правителствата допринасят за иновациите, когато намаляват данъците и не контролират цените. Проблемът при майчинските е, че всички получават еднакво, независимо от доходите, изказа мнението си доц. Станчев. Според него това, което може да се направи, е тези пари да ги получават онези, които са в нужда”, казва експертът.

Доц. Станчев коментира и идеята за закриване на Комисията по досиетата. Според него такова нещо не трябва да се прави със Закон за държавния бюджет. Това противоречи на цялата законодателна практика, подчерта той.

"Идеята е да се премахнат сведенията за определен период от време за техния бекграунд", изказа мнението си доц. Станчев.