Миков: Не само Пеевски, да проверят средствата на всички депутати

Полетите на Делян Пеевски се превърнаха в централна политическа тема, а обвиненията между министър Демерджиев и ДПС са ежедневни. Спори се кой е ровил в системата PNR и кой е нарушил правилата.

"В момента в публичното пространство се разнася информация, която дискредитира службите, които я събират. Решението за PNR данните се прие трудно и много страни възразяваха, че може да се злоупотребява с данните. Появиха се механизми за защита - неслучайно е предвидено, че се използват само за борба с тероризъм или тежки престъпления. Който има какво да крие, ще се вдигне и ще лети от близки до България летища, след като знае какво се случва тук", заяви бившият вътрешен министър и бивш лидер на БСП Михаил Миков пред Bulgaria ON AIR.

Според него за част от хората от полетите пише колко деца имат и дали са семейни, което е несериозно.

"Няма съмнение и беше публична тайна и преди тези данни. Фактите нямат правно значение. Биха имали, ако се хванат недекларирани пари. Изтичането на справката дава достатъчно възможности да се изработи защитна линия. Няма данни за извършени престъпления. Единствено се доказва, че Пеевски е пътувал многократно с частни полети и си ги е плащал чрез адвокатски кантори", допълни Миков.

По думите му откъде са дошли средствата за полетите е обект на други справки.

"Някои имат частни самолети, други си поръчват такива. Българският бизнес невинаги иска да се знае. Не само на Пеевски, а на всички народни представители трябва да се проверяват средствата. Начинът, по който се случва всичко, е вреден, включително за евентуално разследване. Показва се намерение за голям шум и коментари на различни версии", каза още той.

Миков коментира и новината за военно летище на НАТО в България.

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