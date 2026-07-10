Прокуратурата започва проверки заради сигнали за използване на данни от PNR

Софийската градска прокуратура (СГП) разпореди извършването на проверки по повод засиления обществен интерес и множество постъпили сигнали, касаещи използването на данни от резервационните записи на пътниците (PNR).

Жалбите са подадени от народни представители, адвокати и граждани, като съдържат твърдения за неправомерни действия, съобщиха от прокуратурата.

Всички действия се осъществяват при стриктно спазване на принципа на законност и в рамките на правомощията на прокуратурата, като СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова.

Конкретни действия по проверка на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 ЗСВ са възложени на Главна дирекция "Национална полиция"-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство и се провеждат в срока по чл. 145 ЗСВ.

Предстои да се извършат комплексни проверки, като се изпълнят дадените от СГП подробни указания. Резултатите следва да бъдат докладвани на СГП и събраните материали да бъдат анализирани от прокурора, за да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване по реда на Наказателно процесуалния кодекс.

СГП ще информира своевременно обществеността за резултатите от извършените проверки, заявяват от прокуратурата.

Повод за казуса станаха публично изнесени данни за пътувания на политици, което предизвика дебат за законосъобразността на достъпа до тази информация. Според експертни коментари изтичането на подобни данни може да доведе до проверка от Европейския съюз. По-рано бившият вътрешен министър Веселин Вучков отбеляза, че при достъпа до PNR данни съдебният контрол почти липсва.