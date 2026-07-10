Киналите на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2026

Решителните битки на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 предстоят днес, 10 юли, когато най-добрите състезатели ще се изправят един срещу друг в полуфиналите и финалите на престижния международен турнир. Двубоите започват от 11:00 часа, а зрителите ще могат да проследят на живо всяка среща в официалния YouTube канал на KWU SENSHI.

След силния старт на надпреварата и впечатляващите квалификационни двубои в първия ден, бойците, които заслужиха място в заключителната фаза, ще се борят за шампионските отличия в шестте теглови категории. До тази ключова фаза стигнаха 24 бойци от 13 държави - Япония, Казахстан, Северна Македония, Грузия, Полша, Словения, Румъния, Словакия, Чехия, Аржентина, Молдова, Сърбия и България.

Очакват се оспорвани срещи, зрелищни размени и безкомпромисна битка за всяка победа, тъй като освен престижните титли състезателите преследват и сериозен награден фонд. Всеки двубой ще бъде ключова стъпка към трофея, а зрителите могат да очакват още силни изпълнения по правилата на KWU SENSHI.

Не пропускайте финалните битки и награждаването на един от най-престижните международни турнири за аматьори, който събира бъдещите бойни звезди и предлага двубои на най-високо ниво.

След финала на Световната купа вниманието на бойните фенове ще се насочи към следващото голямо събитие в календара – международната бойна галавечер SENSHI 32 Grand Prix на 11 юли с плажна арена във Варна, която ще събере световни бойни звезди в поредица от зрелищни професионални двубои.