За пореден път: ТИР скъса мантинелата на "Тракия" и уби човек

Поредна тежка катастрофа е станала на магистрала "Тракия".
ТИР отново е разкъсал мантинелата, навлязъл е в насрещното и се е забил в автомобил.
Инзидентът е станал на 311-ия километър на автомагистралата в посока Бургас.
Потребители в социалните мрежи съобщават, че при инцидента има един загинал, а тепърва ще се изяснява дали има и други пострадали.
В района на произшествието се е образувало сериозно задръстване, като колоната от автомобили вероятно е достигнала около 8 километра.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.