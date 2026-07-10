BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 66

За пореден път: ТИР скъса мантинелата на "Тракия" и уби човек

Инзидентът е станал на 311-ия километър на автомагистралата в посока Бургас

10.07.2026 | 14:55 ч. Обновена: 10.07.2026 | 15:02 ч. 15
За пореден път: ТИР скъса мантинелата на "Тракия" и уби човек

Поредна тежка катастрофа е станала на магистрала "Тракия". 

ТИР отново е разкъсал мантинелата, навлязъл е в насрещното и се е забил в автомобил. 

Инзидентът е станал на 311-ия километър на автомагистралата в посока Бургас.

Свързани статии

Потребители в социалните мрежи съобщават, че при инцидента има един загинал, а тепърва ще се изяснява дали има и други пострадали.

В района на произшествието се е образувало сериозно задръстване, като колоната от автомобили вероятно е достигнала около 8 километра. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ТИР мантинела катастрофа жертва Тракия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem