За пореден път: ТИР скъса мантинелата на "Тракия" и уби човек

Поредна тежка катастрофа е станала на магистрала "Тракия".

ТИР отново е разкъсал мантинелата, навлязъл е в насрещното и се е забил в автомобил.

Инзидентът е станал на 311-ия километър на автомагистралата в посока Бургас.

Потребители в социалните мрежи съобщават, че при инцидента има един загинал, а тепърва ще се изяснява дали има и други пострадали.

В района на произшествието се е образувало сериозно задръстване, като колоната от автомобили вероятно е достигнала около 8 километра.