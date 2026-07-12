Последно сбогом с Мартин Велев на 14 юли в София

Опелото на Мартин Велев ще се състои на 14 юли 2026 г. (вторник) в София, съобщиха негови близки.

С дълбока скръб близките му обявиха, че ще изпратят в последния му земен път своя обичан син, съпруг, баща, приятел, близък и колега.

Поклонението ще се състои от 14:00 часа в храм "Света София" в столицата.

Свързани статии БОК със съболезнования към Весела Лечева след смъртта на Мартин Велев

36-годишният син на Весела Лечева загина на 10 юли, след като се е ударил във вълна по време на маневриране с джет в района на Халкидики. Това сочат първоначалните данни на гръцката брегова охрана за смъртта на Мартин Велев.

Инцидентът е станал в следобедните часове на плажа „Zografou“ в района на Ситония. След получаването на сигнала на място незабавно са изпратени служители на гръцката брегова охрана.