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Последно сбогом с Мартин Велев на 14 юли в София

С дълбока скръб близките му обявиха, че ще изпратят в последния му земен път своя обичан син, съпруг, баща, приятел, близък и колега

12.07.2026 | 17:59 ч. Обновена: 12.07.2026 | 17:59 ч. 1
Снимка: bTV

Снимка: bTV

Опелото на Мартин Велев ще се състои на 14 юли 2026 г. (вторник) в София, съобщиха негови близки.

С дълбока скръб близките му обявиха, че ще изпратят в последния му земен път своя обичан син, съпруг, баща, приятел, близък и колега.

Поклонението ще се състои от 14:00 часа в храм "Света София" в столицата.

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36-годишният син на Весела Лечева загина на 10 юли, след като се е ударил във вълна по време на маневриране с джет в района на Халкидики. Това сочат първоначалните данни на гръцката брегова охрана за смъртта на Мартин Велев.

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Инцидентът е станал в следобедните часове на плажа „Zografou“ в района на Ситония. След получаването на сигнала на място незабавно са изпратени служители на гръцката брегова охрана.

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