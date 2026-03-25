Откриха труп при Коматевския надлез в Пловдив

Труп на човек е открит в района под Коматевския надлез в Пловдив, в пешеходната зона в посока към квартал „Смирненски“. Сигналът е подаден по-рано днес, като към момента на място има полиция. За това съобщи във фейсбук ръководителят на Отряда за реагиране при бедствия Красимир Каракашев. Ето какво написа Каракашев:

"Починал човек под коматевския надлез в пешеходната зона.Ако имате деца избягвайте тази посока на движение , за да не влезете в обяснителен режим на детето. Пешеходната зона се пада в дясно посока към Смирненски точно под жп моста. На място има полиция."

Районът е отцепен, а органите на реда извършват оглед и изясняват обстоятелствата около случая.

Към този етап няма официална информация за причините за смъртта, нито за самоличността на починалия. Според първоначалните огледи обаче няма данни за насилие. Установява се самоличността на човека.