Словенецът Славко Винчич ще свири мача за титлата между Испания и Аржентина

Словенецът Славко Винчич ще свири мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина, оповести ФИФА.

Двубоят, който ще излъчи шампиона на Мондиал 2026, ще се играе в неделя от 22:00 часа българско време в Ню Джърси.

Помощници на Винчич ще бъдат сънародниците му Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. ЗА четвърти съдия ФИФА избра Адам Махадмех от Йордания, а резервен арбитър е Мохамад Алкалаф, също от Йордания.

Отговарящите за системата за видеоповторения (ВАР) ще бъдат съобщени допълнително.

За 46-годишния Винчич това ще бъде най-важният наряд в кариерата

До момента това бе финалът на Шампионската лига през 2024 година между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд, завършил с победа с 2:0 на испанския тим. Винчич е ръководил и един финал в Лига Европа между Айнтрахт Франкфурт и Рейнджърс през 2022 година.

На настоящото световно първенство словенецът вече ръководи три двубоя. Първите два от тях бяха от груповата фаза (Бразилия - Мароко 1:1 и Йордания - Алжир 1:2), а третият бе 1/16-финалът между Мексико и Еквадор (2:0).

На предишното световно първенство в Катар през 2022 година Винчич свири мача между Аржентина и Саудитска Арабия, завършил със сензационна победа с 2:1 на азиатския представител. В мача обаче той отсъди дузпа в полза на "гаучосите". През 2024 година словенецът ръководи полуфинала на Евро 2024, в който Испания победи с 2:1 Франция.

За мача за третото място между Франция и Англия ФИФА избра 42-годишния Хесус Валенсуела от Венецуела. Негови помощници ще бъдат Хорхе Урего и Тулио Морено, и двамата също от Венецуела. Четвърти съдия е мароканецът Джалал Джайед, а резервен арбитър е Закария Бринзи от Мароко.

Славко обаче има и тъмна следа в биографията си

Той е задържан през май 2020 г. по време на полицейска операция в Босна и Херцеговина, свързана с разследване на престъпна група за проституция, трафик на наркотици и незаконно притежание на оръжие. Случаят предизвика огромен отзвук, но впоследствие разследващи органи изчистват името му. Словенският рефер е арестуван при мащабна полицейска акция, проведена в частна вила край град Биелина. По време на спецоперацията полицията открива кокаин, огнестрелни оръжия и голяма сума пари в брой, арестува общо 35 души, включително 26 мъже и 9 жени. По време на разследването става ясно, че Винчич е на партито като гост и не е сочен за организатор или участник в незаконни схеми.

"Това е най-голямата ми грешка. Съжалявам", уточни Славко за купона.

Той е категоричен, че попада там случайно и не е замесен в сексуален или друг скандал. Иначе се твърди, че на партито е жена, която е организатор на мащабна незаконна схема за отдаване на сексуални услуги.