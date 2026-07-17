Тръмп обвини Китай в намеса в изборите в САЩ през 2020 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи обръщение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи.

В речта си Тръмп разкри декласифицирани разузнавателни данни, които според него показват сериозни слабости в американската изборна инфраструктура, предаде кореспондентът на БНР.

Тръмп заяви, че документите разкриват ”шокиращи уязвимости” – от възможни пробиви в машините за електронно гласуване до рискове за хакерски атаки срещу избирателни бази данни.

Според президента част от информацията е била укривана от предишни администрации, а разузнаването е засякло активни опити за намеса от страна на Китай.

В обръщението си Тръмп подчерта, че защитата на изборите е ”въпрос на национална сигурност” и че федералните служби вече работят по засилени мерки срещу чуждестранни киберзаплахи.

Той призова Конгреса да приеме закона SAVE America Act, който изисква доказателство за гражданство при регистрацията на избирателите.

Според него това е ключова стъпка за предотвратяване на нерегламентирано участие в изборите и за възстановяване на доверието в процеса.

Според намиращите се в опозиция демократи част от описаните рискове са известни от години и не доказват промяна на резултатите от предишни избори. Въпреки това демократи и републиканци признават необходимостта от модернизация на системата и по-строги стандарти за киберзащита.

В речта си за изборната сигурност президентът заяви още, че САЩ "печелят голяма победа в Иран и много скоро ще видите плодовете на този труд".

Тръмп от години поставя под съмнение изборните резултати, като невярно твърди, че загубата му през 2020 г. от демократа Джо Байдън е била резултат от манипулации. Той е разпространявал и други неоснователни твърдения - че гласуването по пощата е масово измамно, че машините са уязвими и че масово гласуват хора без гражданство, припомня Ройтерс. Многобройни дела и повторни преброявания не откриха доказателства за мащабни измами през 2020 г.