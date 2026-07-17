Булевард "Цар Освободител" става пешеходен през уикендите

Столичният булевард „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Васил Левски“ ще бъде превърнат в пешеходно пространство през всички съботи и недели през август. Инициативата „Лято на паветата“ на Столична община цели да отвори едно от най-разпознаваемите места в града за разходки, срещи и градски живот, съобщиха от общината.

Ограничението за автомобилното движение ще се прилага от 6:00 ч. в събота до 22:00 ч. в неделя. През останалото време движението по булеварда ще се осъществява по обичайния ред. Запазва се преминаването през булеварда по ул. „Г. С. Раковски“ и при площад „Народно събрание“.

Градският транспорт ще се движи без промени

в обслужването, като изключение ще има за нощния транспорт, който ще преминава по бул. „Княз Александър Дондуков“. Автомобилите ще бъдат насочвани към обходни маршрути по бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, ул. „Княз Александър I“ и ул. „Гурко“.

Август е избран за провеждането на инициативата, тъй като традиционно е месецът с най-слаб автомобилен трафик в София, което позволява организацията на движението да бъде адаптирана с минимално въздействие върху ежедневния ритъм на града, посочват от Общината.

Възможностите за паркиране в района се запазват,

като паркингът на площад „Княз Александър I“ ще бъде достъпен откъм ул. „Аксаков“ и ул. „Дякон Игнатий“. Подробна информация за организацията на движението, маршрутите на градския транспорт и достъпа до района ще бъде публикувана предварително от Столичната община и Центъра за градска мобилност преди всеки уикенд.

С инициативата „Лято на паветата“ София се присъединява към практиката на редица градове по света да отварят централни пространства за пешеходци и обществени дейности, отбелязват от Общината. Пропускат обаче факта, че София е сред малкото европейски столици без истинска постоянна пешеходна зона и без нито една изцяло пешеходна улица – пешеходни само в отделен участък са "Витоша" и "Пиротска", а по "Граф Игнатиев" има трамваи.