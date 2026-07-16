Любов Панайотова: България изпраща лош сигнал с резервите към санкциите срещу Русия

България изпраща лош сигнал с резервите към санкциите срещу Русия. Това заяви директорът на Фондация "Европейски институт" Любов Панайотова пред Bulgaria ON AIR. Според нея не е доказано, че изваждането на три имена от 21-вия пакет защитава националния интерес.

България е извадила трима души от 21-вия пакет санкции срещу Русия, заяви преди ден премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

Българската позиция и трите имена бяха широко обсъждани през последните дни. Става дума за руския патриарх Кирил, собственика на "Лукойл" Вагит

Алекперов и представител на обединението, което доставя части за софийското метро.

Гласуването на поредния пакет санкции срещу Русия стана повод темата за политиката на Европейския съюз по вземането на решения отново да бъде подложена на дебат.

"Основаната институция на този уникален триъгълник - съветът, парламентът и комисията, главна роля има Европейския съвет. Там се вземат с квалифицирано мнозинство, което вече е двойно - 15 страни и 65% от населението, т.е. и двете условия трябва да бъдат изпълнени", каза директорът на Фондация "Европейски институт" Любов Панайотова в рубриката "Гласът на фактите" на предаването "Директно".

Кога една столица може да блокира цяла Европа

По думите ѝ единодушието е въпрос, в който, ако не се постигне - всяка една страна може да наложи вето.

"Това са много важни области, в които се разглеждат - външната политика, косвените данъци на Съюза, някои мерки в областта на правосъдието и най-вече разширяването на ЕС. Това е силата на всяка по отделно страна, която може да блокира взимане на решение, каквото е в случая, понеже се касае за външна политика. Политиката на сигурност също влиза тук. Този пакет не е блокиран, но не е и приет, тъй като има много резерви, заяви Панайотова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея договорите са нещо трудно, което отнема десетилетие.

"Предстои да видим дали може по някакъв начин да се ускори този процес с предстоящите разширения. Черна гора е на прага и се говори за съвсем предстоящо влизане. Трябва да се използват различни подходи", анализира директорът на Фондация "Европейски институт".

България и 21-вия пакет санкции

"Изненадата съм от българската позиция. Ако това е позицията, в която ще се показва някакъв гръбнак, тя е странна. Твърди се, че се защитава българския национален интерес, но с нищо не е доказано. Нито "Лукойл" е спрял да работи, нито софийското метро", смята Панайотова.

По отношение на подписаната декларация в Киев, гостът подчерта, че външната политика и дипломацията не трябва непременно да са правно обвързани.

"Когато говорим за нещо правно обвързано, това означава, че се подготвяме да стигаме до юридически спор, в който ще има определен съдебен казус. Дипломацията е много повече от контакти, правене на съюзи", коментира Панайотова.

Попитана за резервите към пакета и какъв сигнал изпращат те към Москва, тя изрази мнение, че е лош.

"Говорител на Кремъл е казал, че няма да има мирни преговори. Виждаме разколебаност към европейката политика. България участва в това разколебаване", обобщи Панайотова.

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