Мирчев и Божанов обвиниха ПБ, ГЕРБ и ДПС, че са провалили изслушванията за охраната на Пеевски

Народните представители от „Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обвиниха представители на „Прогресивна България“, ГЕРБ и ДПС, че с процедурни действия са провалили заседанието на парламентарната комисия, на което трябваше да бъдат изслушани началникът на Националната служба за охрана (НСО) ген. Емил Тонев и и.д. директор на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Станчо Станев, съобщи БГНЕС

По думите на Мирчев двамата с Божанов са вносители на исканията за изслушване както по темата за охраната на Делян Пеевски, така и по темата за проверките в здравеопазването.

„Влязохме на заседанието на комисията, но „Прогресивна България“ плюс ДПС и плюс ГЕРБ гласуваха ние да бъдем изкарани от залата“, заяви Мирчев.

Той посочи, че като народни представители имат право да присъстват на заседанията и че именно те са най-подготвени да зададат въпросите, тъй като от години работят по сигналите.

„Ние сме вносители на този сигнал и сме работили по този сигнал доста отдавна. В зависимост от това какво ще кажат изслушваните лица, ние имаме различни въпроси към тях. Като народни представители имаме достъп до класифицирана информация и сме най-подходящи да зададем въпросите“, каза Мирчев.

Божидар Божанов се позова на правилника на Народното събрание, според който народните представители, които не са членове на съответната комисия, могат да участват в заседанията ѝ без право на глас.

„Правилникът е абсолютно ясен. Това, което направиха от „Прогресивна България“, е по процедурен начин да саботират и двете изслушвания“, заяви той.

Според Божанов отсъствието на изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станев е доказателство, че заседанието е било предварително подготвено да не се проведе.

„Ако се огледате тук, Станчо Станев го няма. Председателят на ДАНС не е тук. Това значи, че това е подготвена постановка и са му казали: „Няма нужда да идваш, ние ще саботираме заседанието“, добави Божанов.

По думите му ще бъде поставен отново въпросът на Председателски съвет, за да се гарантира спазването на правилника и да не се допуска използването на процедурни механизми за осуетяване на изслушвания.

„Ще повдигнем отново този въпрос на Председателски съвет. Правилникът е ясен. Ние сме подписали и двете искания и ще настояваме той да бъде спазван“, заяви Божанов.

Той добави, че след случилото се остава „едно обосновано съмнение, че в „Прогресивна България“ крият схеми в здравеопазването“.

В отговор на журналистически въпрос дали не е било по-добре заседанието все пак да се проведе, макар и без тяхното присъствие, Мирчев отхвърли подобна теза.

„Подали сме сигнали, работили сме по тези неща изключително много време. Ние сме народни представители и имаме право да присъстваме в тези случаи, да зададем правилните въпроси. Защото вие като журналисти много добре знаете, че тогава, когато зададете правилните въпроси, стигате до повече. Идеята е тези милиарди евро кражби в здравеопазването да бъдат изкарани на показ, да бъдат доказани и виновните да получат заслуженото“, заяви той.

По повод различното тълкуване на процедурните правила Мирчев заяви, че има разлика между правилника на Народното събрание и вътрешните правила на комисията.

„Ние цитираме правилника на Народното събрание, а те – правилата на комисията. Правилата на комисията не могат да противоречат на правилника“, каза Мирчев.