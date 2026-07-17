Православната църква почита Св. Марина

Днес, 17 юли, Православната църква почита паметта на Света Великомъченица Марина.

Тя е една от най-тачените раннохристиянски мъченици. Живяла е през трети век. Животът ѝ е бил изпълнен с вяра, страдания и чудеса, а култът към нея е широко разпространен както в Източната, така и в Западната църква.

След смъртта на майка ѝ, бащата на Марина ѝ подсигурил християнска дойка, която тайно я учила на вярата в Христос. На 12-годишна възраст Марина открито се изповядвала като християнка.

Марина се отличавала с изключителната си красота. Тя била забелязана от римския владетел Олибрий, който ѝ предложил брак, заставяйки я да се отрече от Христос. След като категорично отказала, владетелят заповядал момичето да бъде жестоко измъчвано.

По заповед на Оливий, Марина е обезглавена с меч. Според преданието това се е случило около 304 г. Последните ѝ думи са били молитва към Бога за всички, които ще почетат паметта ѝ.

Мощите на великомъченика са били съхранявани в Константинопол до пристигането на кръстоносците през 1204 г.

Народни вярвания за деня

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето в близко бъдеще. Ако има облаци в небето при залез, това означава, че ще стане по-студено.

Ако чучулигите летят високо, това означава, че времето ще бъде топло и ясно.

Ако има гръмотевици в деня на Света Марина, това означава, че есента ще бъде дълга и дъждовна.

Какво не се прави днес?

Народната мъдрост предупреждава: днес не е време да вземате съдбовни решения, да харчите значителни суми или да разкривате плановете си пред другите – това може да доведе до разочарование или провал.

Не се препоръчва също да изпращате сватовници или да се уреждат бракове: денят има неблагоприятна енергия за началото на семейния живот.

Ден за почистване и даряване

На Света Марина хората се обръщат към нея с искрени молитви за физическо здраве и семейна хармония. Особено се молят за защита на дома и реколтата от мълнии и пожари, тъй като светицата се смята за мощна покровителка по време на природни бедствия.

Според традицията, 17 юли е денят за почистване и даряване на нежелани вещи на нуждаещите се – вярва се, че колкото повече давате, толкова повече добро ще се върне.