Първа лига: Левски започва защита на титлата

Левски започва днес защитата на титлата си срещу новака Дунав Русе.

Столичаните влизат със 180 минути игра през настоящата кампания, след като изиграха мачовете си от първия квалификационен кръг на Шампионска лига срещу Борац Баня Лука.

Хулио Веласкес ще трябва да покаже вариативността на подсиления през лятото състав, тъй като следващите дни му предстои ново европейско препятствие - Университатя Крайова. Битката с румънците е на стадион "Георги Аспарухов" в сряда, 22 юли от 20:30 часа.

Сега срещата между Левски и Дунав Русе от откриващия кръг на Първа лига е насрочена за 21:15 часа. За последно отборите премериха сили в елита през есента на 2019 г., когато Левски победи с 2:0 у дома.

Началото на сезона ще бъде дадено във Варна, където сили ще премерят Спартак и ЦСКА 1948. Битката е насрочена за 19:00 часа и ще бъде едва седма на елитно ниво в Първа лига между отборите.

Досега активът е две победи за "червените" и четири ремита. "Соколите" продължават да търсят първия си успех над съперника в шампионата.

Програмата за I кръг

17 юли, петък

19:00 часа Спартак Варна – ЦСКА 1948

21:15 часа Левски – Дунав Русе

18 юли, събота

19:00 часа Септември – Арда

21:15 часа Лудогорец – Локомотив Пловдив

19 юли, неделя

19:30 часа Ботев Враца – Черно море

20 юли, понеделник

19:15 часа Славия - ЦСКА

21:30 часа Ботев Пловдив – Локомотив София.