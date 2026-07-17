Демерджиев: Предоставихме информация за престъпления, САЩ ще решат дали да има разследване

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация е предоставила на американските власти информация, свързана със заобикаляне на санкциите по глобалния закон "Магнитски" от лица и структури в България. Изявлението беше направено след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

По думите му подробности за разговорите не могат да бъдат оповестени заради правилата и практиката на американската институция.

"Дадохме информация, която преценихме, че е релевантна и представлява интерес за американската страна по отношение на заобикалянето на санкциите от санкционирани по "Магнитски" лица в България. Разбрахме се този обмен на информация да продължи и занапред в рамките на данните, с които разполагаме", заяви Демерджиев.

Министърът уточни, че предоставените материали ще бъдат представени и пред Министерството на правосъдието на САЩ.

"Ще запознаем с тази информация и Департамента по правосъдие. Предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството. Те също ще получат данните, с които разполагаме, а оттам нататък ще преценят дали има основания за действия в рамките на техните компетентности", каза той, предава NOVA.

Според Демерджиев не става въпрос единствено за конкретни полети или отделни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества.

"Говорим за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора. Проверяваме откъде идват средствата, как се придобива това имущество и дали прикриването на реалния собственик или ползвател не представлява престъпление", обясни вътрешният министър.

Той посочи, че част от събраните данни биха могли да представляват интерес и за американските правоохранителни органи

"Разполагаме с информация, която според нас може да бъде разглеждана и като данни за федерални престъпления. Това обаче е изцяло преценка на американските власти. Ние предоставяме информацията и доказателствата, с които разполагаме, а те ще решат дали има основания за разследване", подчерта Демерджиев.

По повод сигнал, подаден срещу него от представители на ДПС, министърът коментира, че не вижда основания за притеснение.

"Тези сигнали са по-скоро проява на безсилие. Трудно е да има състоятелен сигнал от хора, които самите са обект на санкции, проверки и интерес. Разбирам дискомфорта им от това да бъдат поставени под закона, но точно там им е мястото", заяви той.

Демерджиев потвърди, че разследванията не се ограничават до едно конкретно лице, въпреки че общественото внимание често е насочено към санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски.

"Той е върхът на една пирамида и символ на корупционните практики в България, но нашият интерес далеч не се изчерпва с него. Има и други лица, които не само са санкционирани, но и подпомагат заобикалянето на санкциите. Всеки от тях ще бъде обект на внимание и събиране на доказателства", каза министърът.

По думите му в хода на проверките постоянно се установяват нови физически лица и компании, свързани със схеми за прикриване на собственост и управление на активи. „Колкото повече проверяваме, толкова повече лица и дружества излизат наяве. Става дума за внушителен брой хора и компании, които по един или друг начин подпомагат санкционирани лица да избегнат ограниченията, като плащат техни разходи, придобиват имущество от тяхно име или прикриват реалната собственост върху активи, заяви Демерджиев.

Министърът отправи и критики към българската прокуратура

Той изрази надежда, че тя ще се включи по-активно в разследванията.

"Надявам се, че когато се натрупа достатъчно доказателствен материал, прокуратурата ще се включи активно в този процес. Българските граждани отдавна очакват законът да се прилага еднакво за всички и институциите не могат да останат безучастни", каза той.

В рамките на посещението си в САЩ Демерджиев е участвал и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него основният извод от срещата е необходимостта от по-тясно международно сътрудничество.

"Светът все повече осъзнава, че заплахи като тероризма и организираната престъпност не могат да бъдат преодолени от една държава сама. Необходими са обмен на информация, координация и съвместни действия между институциите на различните държави. Колкото повече държави разбират това, толкова по-адекватен ще бъде отговорът на тези глобални заплахи", заяви Иван Демерджиев.