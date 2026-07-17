Поръчваш, не получаваш касова бележка и накрая: Ти за два лева си?

Гражданин сигнализира в платформата Helpbook.info за пореден случай, при който не се издават бележки, а последващите реакции биха били комични, ако не са в нарушение на закона.

Ето какво пише в сигнала:

Културата на "Софийска опера и балет" се пренесе на езерото Панчарево преди около четири години. За съжаление, сякаш там и потъна.

Зад сцената на "Музи на водата" се намира бар-бюфетът, който работи преди спектакъла и по време на антракта. Плащането се извършва единствено в брой или чрез Revolut, а касови бележки не се издават.

Аз все пак реших да поискам такава. Барманът ми обясни, че поради голямата натовареност касовите бележки се издават впоследствие и увери, че ще ми бъде предоставена малко по-късно.

Малко по-късно отидох до пункта "Информация", който е към "Софийска опера и балет" и откъдето може да се закупи програма за спектакъла на цена от 2 евро, и попитах откъде мога да получа обещаната касова бележка. Служителката любезно ми обясни, че не е запозната, тъй като бар-бюфетът не е част от "Софийска опера и балет".

След няколко минути барманът мина покрай мен, и видимо притеснен - все пак спектакълът вече беше започнал, а аз продължавах да чакам - ме попита дали аз съм жената, поискала касовата бележка. Без допълнителни въпроси каза, че веднага ще ми я донесе. Появи се след няколко минути и действително ми предостави касов бон.

На пръв поглед всичко изглеждаше наред. Малко по-късно обаче забелязах, че касовият бон е издаден от "Софийска опера и балет", а закупения артикул е на стойност 2.00 евро и носи името "Програми" - въпреки че не бях закупила програма, а консумирах от бар-бюфета.

Това ме отведе към жената, която се представи като управител на събитието или изпълняваща подобна функция. Обясних ѝ случая, а тя каза, че ще провери какво се е случило.

Стоях пред входа и чаках. След около 5 минути барманът и един възрастен белокос господин излязоха, за да потвърдят, че аз съм жената, която се е обърнала към управителката. Отново обясних ситуацията.

Барманът обясни, че си мислел, че аз съм закупила вода, която е на стойност 2 евро. Посочих, че още от самото начало съм поискала касова бележка за покупката си от бар-бюфета, а не за друга стока, както и че ми е бил предоставен касов бон, издаден от друг търговец и за различен артикул. Не ми беше предложено да получа коректен касов бон за действително извършената покупка.

Вместо това възрастният господин ме упрекна, че "се занимавам за два лева", като добави, че бил вложил над 6 милиона лева лични средства в тази сцена.

Именно подобно отношение е същността на проблема. Не става въпрос за два лева, а за принцип. Спазването на закона не зависи от размера на сумата. Когато приемаме, че "дребните" нарушения са незначителни, постепенно започваме да ги възприемаме като нормални. А когато нарушаването на правилата стане ежедневие и остане без последствия, се създава усещане за безнаказаност.

Голямата корупция не възниква изведнъж. Тя започва с убеждението, че за „дребните неща“ не си струва да се говори. Именно толерантността към малките нарушения подкопава доверието в закона и в институциите. Ако искаме различна България, не можем да приемаме, че едни нарушения са допустими само защото сумата е малка или защото извършителят е свързан с културна институция. Законът следва да важи еднакво за всички.

Ако попаднете на нередности, можете да подадете сигнал в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.