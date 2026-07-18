Туристи броят по 70 евро за такси от Слънчев бряг до Летище Бургас

Такси от центъра на Слънчев бряг до Летище Бургас може да струва близо 75 евро евро при нощно повикване, още преди към сметката да бъдат добавени минути престой. А ако таксиметровият апарат начисли десет минути за изчакване или бавно придвижване, цената би достигнала до близо 90 евро, пишат от "Флагман".

Изданието сравнява тарифите в общините Несебър и Бургас, а изводът е, че туристът в най-големия български морски курорт плаща близо три пъти повече за всеки изминат километър.

Разликата започва още преди автомобилът да потегли

Първоначалната дневна такса в Бургас е 1,53 евро, а нощната - 1,74 евро. В община Несебър началната такса е 3,83 евро независимо дали курсът е през деня или през нощта. Но ако турист повика такси, се добавя и такса "повикване" - 3,32 евро през деня или 3,83 евро през нощта. Това означава, че пътникът може да започне курса със сума от 7,15 евро през деня или 7,66 евро през нощта, без автомобилът да е изминал и един метър.

Най-съществената разлика е в цената на пробега. В Бургас един километър струва средно 0,77 евро през деня и 0,87 евро през нощта. В Несебър дневната тарифа е 2,30 евро, а нощната достига 2,56 евро.

Още по-голяма е разликата при престоя. В Бургас една минута се начислява по 0,20 евро през деня и 0,27 евро през нощта. В Несебър минутата струва съответно 1 евро и 1,28 евро. Разликата е петорна.

Най-ясно тя се вижда при един и същ условен курс от 5 километра, без престой. В Бургас сметката би била 5,38 евро през деня и 6,09 евро през нощта. В Несебър същото разстояние струва 15,33 евро през деня и 16,63 евро през нощта.

При повикване на автомобил в курортната община цената за петте километра нараства до 18,65 евро през деня и 20,46 евро през нощта. Така кратък курс, който в Бургас остава около 6 евро, в Слънчев бряг може да премине границата от 20 евро.

Един от обичайните градски маршрути в Бургас е от комплекс "Меден рудник" до централната градска част

При ориентировъчно разстояние от около 8 километра курсът излиза 7,69 евро по дневната тарифа и 8,70 евро по нощната. Дори при пет минути начислен престой цената би достигнала около 8,69 евро през деня или 10,05 евро през нощта. Това е пътуване между най-големия жилищен комплекс и центъра на Бургас, което като километри е значително по-дълго от много от курсовете между заведенията в Слънчев бряг.

Любопитен пример е нощният маршрут от дискотека в центъра до такава на плажа. Разстоянието между два от най-популярните в курорта клубове е приблизително 2,7 километра.

При дневна тарифа курсът би струвал около 10,04 евро, а през нощта - 10,74 евро, ако таксито е спряно директно на улицата и няма начислен престой. При повикване цената става 13,36 евро през деня и 14,57 евро през нощта.

Пет минути престой променят сметката чувствително

При повикано такси курсът би достигнал 18,36 евро през деня и 20,97 евро през нощта. Така кратко придвижване между две точки в рамките на курорта може да струва повече от двойно спрямо осемкилометровия маршрут между "Меден рудник" и центъра на Бургас.

Най-сериозната сметка идва при пътуване от центъра на Слънчев бряг до Летище Бургас, което не е необичайна дестинация през сезона. Разстоянието по шосе е около 26 километра. Без такса за повикване и без престой ориентировъчната цена е 64 евро през деня и 70 евро през нощта.

Когато автомобилът бъде повикан, сумата нараства до 67 евро по дневната тарифа и 75 евро по нощната. Ако по маршрута бъдат начислени десет минути престой, което не би било необичайно, сметката може да достигне 77 евро през деня или близо 90 евро през нощта.

За сравнение, ако същите 26 километра бъдат изчислени по тарифите за Бургас, цената би била 21 евро през деня и 24 евро през нощта. Разликата при дълъг курс надхвърля 45 евро, без да се включват допълнителни минути престой.

Изчисленията показват и защо кратките курсове в Слънчев бряг се усещат особено скъпи

Първоначалната такса и цената за повикване имат голяма тежест, когато разстоянието е само два или три километра. При дългите маршрути основната сума се натрупва от почти тройно по-високата цена на километър.

Престоят е другият сериозен фактор. Само десет начислени минути добавят 10 евро към дневната сметка в Несебър и 12,80 евро към нощната. В Бургас същите десет минути биха увеличили цената съответно с 2 евро и 2,70 евро.

Точната стойност на всеки курс зависи от избрания маршрут, действително изминатите километри, престоя и начина, по който е нает автомобилът. Предварително договорен трансфер също може да има различна фиксирана цена. При пътуване по таксиметров апарат обаче предоставените тарифи показват огромна разлика между областния град и курортите в община Несебър.

Да, обикновено сметката може да бъде разделена между няколко пътници, но общата цена за автомобила остава висока. За чуждестранен турист, който не познава разстоянията, нощният курс от Слънчев бряг до летището лесно може да се окаже един от най-скъпите разходи в края на почивката.